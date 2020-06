PREMIJER OSUDIO MONSTRUOZAN TRANSPARENT BOYSA: ‘Ovo je jezivo i uznemiravajuće za sve, a ne samo Srbe’

Rekao je da samu fotografiju nije vidio, ali da oštro osuđuje takve poruke

Srpsko narodno vijeće (SNV) na svom je Twitteru objavilo fotografiju skupine navijača odjevenih u crno s razvijenim zastavama HOS-a te razvučenom plahtom na kojoj je sprejem napisano “J***t ćemo srpske žene i djecu”. Jedino slovo U napisano je kao ustaški simbol, s ‘ušima’ i latinskim križom. Ekipa, koja nije skrivala lice, pozirala je na betonskom zidiću na kojem stoji grafit “Dinamo svetinja” pa je očito da su u pitanju Bad Blue Boysi.

Fotografiju je jučer u Kustošijanskoj ulici u Zagrebu snimio fotograf Nikola Šolić te je objavio na Facebooku, odakle ju je preuzeo i SNV.

Jeziv transparent komentirao je i premijer Andrej Plenković, prenosi N1.

Rekao je da samu fotografiju nije vidio, ali da oštro osuđuje takve poruke “Ovo je jezivo i uznemiravajuće za sve, a ne samo Srbe. Žalosno je vidjeti da su mladi u Zagrebu zadojeni tolikom mržnjom da pišu takve ogavne poruke uz povike „Ubi, ubi Srbina“.

‘Jeziv događaj, poruka i namjera’

Gnjusnu poruku “navijača komentirali su i Bojan Glavašević, Peđa Grbin i Krešo Beljak.

Da naša policija manje mlati migrante na granicama, možda bi vidjela da neke ozbiljne probleme imamo na pljuvomet od Banskih dvora. Ovo je jedna od onih stvari koje možemo i moramo mijenjati u Hrvatskoj. To je naša odgovornost! pic.twitter.com/e0d26Qzs5i — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) June 12, 2020

Ovo ću podijeliti s nadom da će netko, recimo @DavorBozinovic, reagirati sukladno zakonu. https://t.co/SCIaa7sOFX — Pedja Grbin (@pedjagrbin) June 12, 2020

“To je ispod svake razine. Skretanje pozornosti s bitnih tema na prostakluk. To je naprosto bezobrazno i ispod svake civilizacijske razine. To nije način”, poručio je sociolog Anđelko Milardović RTL-u kojem se s komentarom javio i Milorad Pupovac.

“Jeziv je taj događaj, jeziva je ta poruka i jeziva je namjera što se tom porukom želi postići. Strašno je što iza takve poruke postoji pozadina koju osiguravaju političke i pravosudne institucije ove zemlje koje za tu vrstu poruka pozadinu osiguravaju i one institucije koje bi trebale voditi računa o svetosti svega i svih, a nažalost to ne čine. Zbog nečinjenja imamo ovo što imamo, poruku koja širi strah, mržnju i koja najdirektnije potiče na nasilje. Traje tjednima, mjesecima, godinama, desetljećima. Pozadinu za te poruke osiguravaju mnogo moćniji i važniji od momaka i djevojaka. Ti se nisu ispričali, nego i dalje stvaraju pretpostavku za tu vrstu poruka”, poručio je Pupovac.

Javili se i BBB-i

U međuvremenu su se javili i iz Bad Blue Boysa porukom koju su poslali HOS-ovcu Damiru Markušu: “Ekipa, u ime BBB Kustošija vam se javno ispričavamo za poruku napisanu i objavljenu jučer. Poruka je za svaku osudu i izgovora nema, ali u našu obranu moram reći da to nije bilo djelo svih nas nego određenih pojedinaca koji su to dignuli bez da smo vidjeli što na njoj piše. Odgovorni za to će snositi posljedice, a vas molim da nam ne zamjerate, te da vam grupa ne padne u očima radi lošeg ponašanja pijanih klinaca i, najgore od svega, nešeg propusta što to nismo odmah primijetili i zabranili im. Zagađeni smo svi tekstom poruke i još jednom isprike u ime svih.”