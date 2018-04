PLENKOVIĆ TRAŽI OD STIERA DA SE PONAŠA KAO TIMSKI IGRAČ: ‘Očekujem od njega da radi po HDZ-ovoj politici’

Premijer Plenković rekao je kako se od političkog tajnika očekuje da bude prvi suradnik predsjednika stranke i glavnog tajnika i taj posao radi na tragu HDZ-ove politike jer, rekao je, nitko nije na funkciji samo osobno, nego je dio šireg tima.

Novinari su predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića u pauzi Izbornog sabora HDZ-ove Zajednice poduzetnika i obrtnika pitali je li se čuo s HDZ-ovim političkim tajnikom Davorom Stierom u vezi njegove izjave i dodali da ga je Stier optužio za ucjenu.

‘Nije bilo ucjene’

Stier, koji se zalaže da zastupnici o Istanbulskoj konvenciji glasaju po savjesti, najavio je da će on glasati protiv, a Večernji list piše da mu je Plenković na Predsjedništvu stranke rekao da u tom slučaju više ne može biti politički tajnik stranke. Plenković je rekao da bi Stier trebao pojasniti svoju izjavu i ako na nekoga misli neka bude eksplicitan te da to neće komentirati. Na novinarsku tvrdnju da ga je Stier optužio za ucjenu, Plenković je rekao kako je to nedopustivo i da to nije točno. “To nije točno, to nije stil moje Vlade ni mene osobno ni HDZ-a kako ga ja vidim, nego obrnuto,” poručio je.

“Političari trebaju slijediti političku platformu na kojoj su izabrani, zadaća parlamentarne većine je da podupire Vladine prijedloge pogotovo one osjetljive. Nismo u različitim strankama, ali možemo imati različita mišljenja,” rekao je Plenković. “U HDZ-u kakvog ga vodim, dijalog, međuosbbno razumijevanje, kompromis pa i pristajanje na različita stajališta ne znači da će netko izaći iz stranke ili da će ga netko isključiti, to nije refleks niti praksa, a kamo li ni nekakvo ucjenjivanje. Povlačimo poteze iza kojih svi možemo stati, a ne samo neki. To je bit ove rasprave i onaj tko iole razumije funkcioniranje političkih stranaka i donošenje odluka shvaća o čemu se radi,” poručio je Plenković.



Politički tajnik treba biti ‘ prvi suradnik predsjednika stranke i glavnog tajnika’

Rekao je kako se od političkog tajnika očekuje da bude prvi suradnik predsjednika stranke i glavnog tajnika. “On je ostao na toj funkciji i od njega se očekuje da taj posao radi na tragu HDZ-ove politike i nitko od nas na toj funkciji ne može biti samo osobno i individualno, mora biti dio šireg tima. To je bila poruka koju sam rekao članovima Predsjedništva HDZ-a, to ćemo reći na Klubu zastupnika, a to su i ministri jako dobro razumjeli,” rekao je Plenković.

“Mislim da smo s postupkom ratifikacije Istanbulske konvencije išli u bit, želimo jaču zaštitu žena od nasilja u obitelji, ideološko svjetonazorska pitanja smo adresirali interpretativnom izjavom koja na ozbiljan način shvaća i prepoznaje, čuje strahove određenog dijela biračkog tijela u hrvatskom društvu i zbog toga je ta izjava tu i ona je svojevrsni tumač i vodič institucijama i tijelima hrvatske države o provedbi Konvencije na nacionalnoj razini. I stoga ako smo napravili taj napor i ako je on plod konzultacija s pravnim stručnjacima i službama Vijeća Europe iza koje stoji čvrsta politička volja Vlade da ju donosi, onda smo našli svakom dobronamjernom način da vidi da su zaštićeni i ti strahovi ako ih ima,” istaknuo je Plenković.

“Ono što je važno, glasanje po savjesti ili ne po savjesti, hoćemo li dijeliti zastupnike u Klubu HDZ-a na one s malo više ili s malo manje savjesti,” upitao je Plenković. U konačnici radi se o ispunjavanju HDZ-ovog predizbornog programa i zapadne orijentiranosti Vlade i nema nikakve promjene smjera, naglasio je Plenković. Ocijenio je kako je to jedna vrsta manipulacije i demagogije koja se događaja u jednom dijelu komunikacijskog prostora kakav još nije viđen. Rekao je kako ne želi “da ona dovede ljude u situaciju da se jedna tema koja je u svakom konkretnom izričaju na samom rubu apstraknosti postaje tema koja već danima dominira”. Upitao je kako to da kolege Nijemci, Austrijanci i Talijani konsenzusom usvajaju takve dokumente, pa i HDZ BiH.

‘Vodimo dijalog s Katoličkom crkvom’

Upitan o pismu kardinala Josipa Bozanića u kojem poručuje da ne treba žuriti s ratifikacijom, Plenković je odgovorio kako vode dijalog s HBK i Zagrebačkom nadbiskupijom i drugim važnim akterima u Katoličkoj crkvi u Hrvatskoj.

“Mislim da smo učinili sve u tom dijelu da razjasnimo što je bit tog dokumenta. Imamo apsurdnu situaciju da lijevoliberalna Vlada potpiše dokument i tri godine ga bez razloga ne ratificira, a istodobno nama pokreću interpelaciju .U jednom smo u apsurdnom trenutku kao stranka koja je pridonosila izradi Konvencije i sada provodi što je planirala, mislim da smo stvar adresirali, razjasnili. Tu ćemo poziciju držati, bit će rasprava konvencija će se ratificirati, a provedbom ćemo dokazati da svi oni koji imaju određene bojazni trebaju imati povjerenje u vlast koja je dobila povjerenje na izborima,” poručio je.

‘Koalicija je stabilna’

Premijer je rekao i da je vladajuća koalicija stabilna, te da su zajednički cilj i ambicija da obrazovna reforma bude uključiva i sveobuhvatna, te da u svoj “input” moraju dati različiti politički akteri i struka i različite političke stranke. Mislim da su tu iskreni i HDZ-a HNS-a i drugi koalicijski partneri, rekao je Plenković novinarima.

Na upit je li (s predsjednikom HNS-a Vrdoljakom) razgovarao o državnom tajniku Matku Glunčiću, čijem se imenovanju na čelo Ekspertne radne skupine protive HNS i ministrica obrazovanja, Plenković je rekao da nisu i da to nije bila jedina tema, no da su razgovarali o nizu tema, jer se “neko vrijeme nisu vidjeli”. Tema je bila cijela priprema idućega tjedna i pronaći ćemo rješenje s kojim će svi biti zadovoljni, imat ćemo funkcionalnu Ekspertnu radnu skupinu (ERS) i njegovo komplementarno djelovanje i onoga što radi Vlada i Ministarstvo obrazovanja, najavio je Plenković.

Upitan je li ministrica Divjak “sigurna” Plenković je rekao da ona radi svoj posao, svatko ima svoj stil, želje i ambicije. “Vodite računa o tome da cijela struktuira PSP-a, ERS-a, SRCA je u biti izmišljena u vrijeme Vlade 2011. do 2015. i na neki način usložnjava funkcioniranje jer su stvorene paralelne strukture, no strategija je tu usvojio ju je Sabor, treba ju poštovati, a na nama je da stvorimo ozračje da sve to bude funkcionalno,” rekao je premijer.

‘Za Obiteljski zakon važan je temeljit razgovor u Vladi i parlamentarnoj većini’

OBITELJSKI ZAKON PODIGAO SDP NA NOGE: ‘HDZ namiruje neke interesne skupine i poručuje da će se gledati u krevet građanima’

Predsjednik Vlade je u vezi obiteljskog zakona rekao kako je ocjena struke da je postojeći zakon u nizu aspekata dosta konfuzan i da je potrebno pristupiti izradi novog. Taj se posao radi već od prošle Vlade i nastavljen je u ovoj Vladi, rekao je.

“Izašli su neki dokumenti različitih radnih verzija, no meni je važno kao premijeru da ovakav zakon, koji se naslanja na ideološke i svjetonazorske teme, zahtijeva, nevezano od radne skupine, temeljit razgovor između ključnih aktera u Vladi i parlamentarnoj većini. Nismo još došli u tu fazu, tema je postala aktualna jer smo odgovorili Ustavnom sudu, jedna od točaka je bila to. Kada to završimo, završna verzija iza koje Vlada stane će biti završna verzija. Cijenim doprinos stručnjaka, ali političke odabire na kraju donosi onaj tko za to ima mandat. Kada dođemo u tu fazu i zakon bude na Vladi i upućen u Sabor, onda ćete značiti iza čega smo stali u parlamentarnoj većini,” rekao je Plenković.