Hrvatska nije glasala za rezoluciju Opće skupštine UN-a o humanitarnom prekidu sukoba jer u njoj nije osuđen napad Hamasa u kojem je ubijeno 1400 Izraelaca, rekao je u petak premijer Andrej Plenković, naglasivši da je Hrvatska pokazala da je za humanitarno primirje kroz zaključke Europskog vijeća.

Opća skupština Ujedinjenih naroda prošli je petak izglasala neobvezujuću rezoluciju koja poziva na "hitno, trajno i održivo humanitarno primirje koje će dovesti do prekida neprijateljstava". Neobvezujuću rezoluciju podržalo je 120 država, 45 je bilo suzdržano, a 14 protiv, među njima i Hrvatska, što je izazvalo kritike upućene Vladi.

Plenković je rekao kako bi bilo "licemjerno" glasati za tu "lošu" rezoluciju u kojoj se ne navodi osuda terorističkog napada Hamasa na Izrael. Kanada i još 35 država tražilo je amandman kojim bi se eksplicitno osudio Hamas, no taj prijedlog nije dobio dvotrećinsku podršku.

'To uopće nije sporno'

"Nema nijednog političkog razloga, nijedne političke procjene da bi Hrvatska trebala dignutu ruku za takvu rezoluciju", rekao je premijer, kazavši da se u Vijeću sigurnosti na prijedlog njegovih deset nestalnih članica priprema nova rezolucija u kojoj će se osuditi napad palestinske militantne skupine, a koju će Hrvatska onda politički podržati.

Premijer je rekao da je "naravno da je Hrvatska za mir", pa ukazao na zaključke Europskog vijeća koji su podržali humanitarnu pauzu i humanitarne koridore, kao i na 250 tisuća eura pomoći koje je vlada odredila za Pojas Gaze.

"To uopće nije sporno, sve piše tamo", kazao je Plenković, podsjetivši i na rezoluciju Europskog parlamenta u kojoj se također osuđuje Hamasov napad.

Naglasio je kako vlada od prvog dana sukoba ima isti stav – osudila je napad Hamasa, podržala pravo Izraela na samoobranu i sigurnost, ali i pozvala tu zemlju na poštivanje međunarodnog i humanitarnog prava, izbjegavanje civilnih žrtava i regionalne eskalacije.

'I sad slušamo od njega i njegovih jataka da smo pogriješili...'

Ipak, predsjednik Zoran Milanović kazao je kako je Vlada trebala ostati suzdržana pri glasovanju o Rezoluciji UN-a.

"Izrael ima pravo na samoobranu, ali da mora poštovati međunarodno i humanitarno pravo. Naša politika se bazira na rješenju dvije države. Rezolucija je neobvezujući dokument i u njoj se ne navodi osuda Hamasova terorističkog napada na Izrael. Neću podržati rezoluciju u kojoj se ne osuđuje teroristički napad. Nema nijednog političkog razloga ili procjene. Trenutno se u Vijeću sigurnosti jedna nova rezolucija u kojoj će taj element biti i to ćemo podržati. Naravno da smo za mir", rekao je premijer, piše N1, pa nastavio:

"Čovjek nam čini enormnu vanjskopolitičku štetu. Od prvog dana ruske agresije na Ukrajinu išao sam u Bruxelles i htio sam da se konzultiramo jer je sutradan sudjelovao na videosastanku NATO-a i želio sam da se dogovorimo oko zajedničke pozicije. Hladno je to odbio, rekao je da neće. Odbacio je sastanak Vijeća nacionalne sigurnosti, a ako je ikad bio potreban, to je bilo tada. Sve što smo radili kao Vlada i intervenirali, događa se zbog Putinove agresije na Ukrajinu. Je li se on sa svojom proruskom politikom pridonio gospodarstvu i olakšao krizu građanima? I sad slušamo od njega i njegovih jataka da smo pogriješili s glasovanjem oko Rezolucije, koja je neobvezujuća i ne spominje teroristički napad 7. listopada. O čemu pričamo? Politika Vlade je ispravna i potpuno principijelna", zaključio je Andrej Plenković.

