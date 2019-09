PREMIJER NEGIRA PROBLEME U VLADAJUĆOJ KOALICIJI: ‘Da ste bili s nama na ručku, vidjeli biste koliko je dobra – harmonija’

Plenković: ‘Hrvatska će sigurno ući u Schengen i nema nikakvih miješanja pitanja međunarodnog prava s europskim pravom, a to je pitanje granice koje će se riješiti na drukčiji način. Njihove izjave više govore o njima’

Premijer Andrej Plenković je u razgovoru za RTL komentirao izjavu slovenskog kolege Marjana Šareca kojemu je sumnjivo da je Hrvatska ispunila kriterije za ulazak u Schengen s obzirom na to da sa svim susjedima još uvijek ima otvorena granična pitanja. Plenković je uvjeren da smo ispunili sve kriterije te da će Hrvatska sigurno ući u Schengen.

“Naš je cilj bio da ispunimo kriterije u svih osam područja. Mislim da smo ih sve ispunili, to je ocjena nadležene službe. Jučer je Jean-Claude Juncker jasno kazao da će se do kraja njegova mandata na razini kolegija usvojiti preporuka Komisije prema Vijeću da Hrvatska uđe u Schengen. Hrvatska će sigurno ući u Schengen i nema nikakvih miješanja pitanja međunarodnog prava s europskim pravom, a to je pitanje granice koje će se riješiti na drukčiji način. Njihove izjave više govore o njima”, rekao je Plenković za RTL.

‘Promašeni zahtjevi GONG-a

Plenković je komentirao i zahtjeve GONG-a da Dubravka Šuica objavi svoju imovinsku karticu, rekavši kako smatra da su promašeni.

“Ta gospoda koja glume nevladinu udrugu rade političku akciju u trenutku u kojem i ne poznaju proceduru. Gospođa Šuica je onome kome je trebala deklarirala sve. Njezin suprug je gotovo 50 godina pomorac, među ostalim, kapetan duge plovidbe. Ona je sve što je trebala – deklarirala. Prošla je Odbor, ti dokumenti bit će na web stranici Komisije kad se ona izabere za povjerenicu”, kazao je.

Harmonija u vladajućoj koaliciji

Hoće li bivši ministar Lovro Kuščević na kraju biti u Odboru za zakonodavstvo Plenković je rekao da je to stvar Kluba HDZ-a. “Svaki odbor u Saboru bavi se zakonom. Ovo je, po meni, još jedna od fabriciranih tema od više-manje istih aktera ne bi li se HDZ-u u kontekstu predsjedničkih izbora, parlamentarnih izbora, bacalo malo papra i soli”, rekao je premijer.

Negirao je probleme u vladajućoj koaliciji kazavši da je ona jako dobra: “Da ste bili s nama na ručku, vidjeli biste koliko je dobra – harmonija”.

Kolinda ‘puna energije’

Kada je u pitanju službena objava kandidature za drugi predsjednički mandat Kolinde Grabar-Kitarović, Plenković prepušta njoj objavu, ali je uvjeren da će to napraviti kada se vrati iz SAD-a. “Vidim da je puna energije, kad se vrati iz SAD-a objavit će kandidaturu”.

Na pitanje novinarke RTL-a Damire Gregoret bi li Kolindin eventualan poraz značio i njegov poraz, Plenković je kratko odgovorio: “Ona će pobijediti. Ona i HDZ”.