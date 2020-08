PREMIJER NAŠIH SUSJEDA POZVAO LJUDE DA NE IDU U HRVATSKU: Brzo su mu ključnog ministra zapazili na jahti na Jadranu, a ni on nije mirovao

“Više Balatona, manje Jadrana!” – ovo je slogan koji je u srpnju objavio mađarski premijer Viktor Orban. Bio je to poziv građanima Mađarske da zbog pandemije koronavirusa odustanu od odmora u omiljenoj Hrvatskoj i da odmor provedu kod kuće, na jezeru Balaton. Ubrzo nakon toga Orban je stvarno objavio svoje fotografije s odmora na Balatonu. Sada se, međutim, ispostavilo da se to što Orban javno propovijeda ne odnosi i na članove njegove vlade, a vjerojatno ni na njega samog, piše DW.

Prošlog tjedna, Istraživački portal Átlátszó objavio je fotografije na kojima se vidi ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó na luksuznoj jahti na krstarenju Jadranom.

Navodno je i sam Orban ovog ljeta krstario hrvatskim Jadranom – barem tako tvrdi hrvatski dnevnik Jutarnji list, koji je prošlog ponedjeljka objavio odgovarajući izvještaj s, doduše nejasnom, slikom Orbana. Za sada nema dokaza za Orbanov navodni odmor u Hrvatskoj. Na zahtjev DW-a, glasnogovornik mađarske vlade rekao je da se o privatnom programu premijera ne mogu dati informacije. Szijjártó je, s druge strane, u međuvremenu potvrdio da je bio na krstarenju – time što se žalio na povredu njegove privatnosti.

While #Hungarian MFA Peter Szijjarto on Facebook acts as working to solve the situation in #Belarus (LEFT) in reality he is on Holiday on a luxury jacht at the Adriatic Sea (RIGHT)@Atlatszo https://t.co/1M6yRTOsD9 pic.twitter.com/NLNFXpjYGT

— Ákos Keller-Alánt (@kelleralant) August 18, 2020