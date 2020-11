‘PREMIJER JE U POTKROVLJU IZOLIRAN OD ŽENE I DJECE’: Frka Petešić se osvrnuo i na divljanje državnog tajnika u Vukovaru

Na pitanje novinara hoće li državni tajnik Sućić biti smijenjen, odgovorio je kako to ne može sada reći; to će biti razmotreno sutra na Vladi, dodao je.

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Frka-Petešić rekao je u nedjelju da je premijer Plenković izoliran od supruge kojoj je potvrđen koronavirus, i djece, u samoizolaciji je u potkrovlju stana, nema nikakve simptome, nastavlja raditi i Vlada najnormalnije funkcionira.

Premijer Andrej Plenković od subote je u samoizolaciji, nakon što je njegova supruga dobila pozitivan nalaz na koronavirus. Odmah se testirao i premijer, no njegov nalaz je negativan. Frka-Petešić rekao je da je premijer izoliran od supruge i djece, u odvojenom dijelu obiteljskog stana, u potkrovlju, osjeća se dobro, nema nikakve simptome te nastavlja najnormalnije dalje raditi.

‘Imali smo dva sastanka videovezom’

“Vlada najnormalnije funkcionira, jutros smo imali dva sastanka videovezom”, izjavio je popodne novinarima Zvonimir Frka-Petešić u dvorištu Banskih dvora nakon online sastanka. Vlada najnormalnije funkcionira, ovo nije prvi slučaj da je neki premijer pozitivan, rekao je.

Naglasio je da će i sutra na sjednici Vlade premijer Plenković bit će nazočan online i da će sutra definirati tehničke podatke. Na pitanje hoće li neke aktivnosti morati biti otkazane, Frka-Petešić je odgovorio da, koliko je njemu poznato, neće ništa biti otkazano te da će se svi sastanci održati videovezom.

Upitan odgovorio je da će se premijer Plenković ponovno testirati, kada epidemiolozi odluče da je to potrebno.

‘Naravno da osuđujemo jedan takav nemili događaj’

Frka Petešić osvrnuo se i na incident u Vukovaru, u noći s petka na subotu u jednom vukovarskom ugostiteljskom objektu, u kojem je sudjelovao državni tajnik u Ministarstvu branitelja Stjepan Sučić, kršeći epidemiološke mjere.

MINISTAR REAGIRAO NA PRIVOĐENJE DRŽAVNOG TAJNIKA: ‘Ne znam detalje, ali osuđujem što se nije pridržavao uputa i mjera Stožera’

“Naravno da osuđujemo jedan takav nemili događaj. Žao nam je što se takvo što dogodilo, u trenutku kad su propisane epidemiološke mjere, propisane za sve nas. Ne može biti opravdanja za njihovo kršenje, a posebno se to odnosi na dužnosnike u Vladi koji moraju davati primjer. Sigurno će to pitanje sutra biti razmotreno na Vladi koja će donijeti odgovarajuće odluke. Sutra će o tome Vlada donijeti odluku”, rekao je Frka Petešić.

Na pitanje novinara hoće li državni tajnik Sućić biti smijenjen, odgovorio je kako to ne može sada reći; to će biti razmotreno sutra na Vladi, dodao je. Upitan je li bilo intervencija iz Vlade prema policijskoj postaji u Vukovaru te noći, Frka Petešić je negirao. “Ja o tome ništa ne znam, to mi je jako sugestivno pitanje, ne vjerujem da je tako nešto moguće”, poručio je.

SINDIKAT POLICIJE O DRŽAVNOM TAJNIKU: ‘Policajcu je psovao majku četničku i govorio da će ih sve pobiti; sve se pokušalo zataškati’

Državnog tajnika Ministarstva hrvatskih branitelja Stjepana Sučića policija je u petak iza ponoći zatekla u kafiću u Vukovaru, nakon što su na snagu stupile epidemiološke mjere Nacionalnog stožera, kojima je ugostiteljskim objektima zabranjen rad.

Vukovarsko-srijemska policija izvijestila je u subotu da je pri kontroli poštivanja propisanih epidemioloških mjera u ugostiteljskom objektu u Vukovaru u subotu iza ponoći zatekla nekoliko osoba, od kojih je dvojicu muškaraca i privela zbog remećenja javnog reda i mira. Kako su naveli mediji, riječ je o državnom tajniku Ministarstva hrvatskih branitelja Stjepanu Sučiću i ravnatelju Memorijalnog centra Domovinskog rata iz Vukovara Krunoslavu Šeremetu.