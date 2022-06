Premijer Andrej Plenković rekao je kako presuda američkog Vrhovnog suda, kojom je pitanje zakonitosti pobačaja prepušteno saveznim državama, a što je dovelo do velikih podjela, neće imati utjecaja na Hrvatsku jer bi zabrana prekida trudnoće bila protivna odluci Ustavnog suda.

Plenković je na sjednici Vlade rekao kako je pitanje prekida trudnoće izrazito kompleksno pravno, etičko i medicinsko pitanje oko kojega je nerijetko vrlo teško, a često i nemoguće postići konsenzus, ali je bitno sagledati tu situaciju koja je postala tema i u Hrvatskoj.

"Ova presuda neće utjecati na Hrvatsku. U Hrvatskoj je pravo na prekid trudnoće uređeno zakonom, a Ustavni sud je ocijenio da je taj zakon u skladu s Ustavom", rekao je premijer.

Kao što je nedavno rekao predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, dodao je, zabrana prekida trudnoće bila bi protivna odluci Ustavnog suda, kao i eventualni referendum kojim bi se uvela ograničenja ili zabranio pristup pravu na prekid trudnoće.

"U političkom smislu, nema potrebe za dezinformiranjem ljudi s ciljem skupljanja političkih poena i nema potrebe za unošenje odredbi o već postojećem pravu u Ustav. Na takve izmjene mi nećemo pristati", rekao je premijer.

'Naša je želja da prekida trudnoće u našem društvu bude što manje, ali to se ne postiže zabranama'

Opoziciju je pozvao da bude konstruktivna oko ove teme i da podrže predložene izmjene Ustavnoga zakona o Ustavnom sudu jer je upravo taj prijedlog usmjeren na dodatnu zaštitu prava koja su zajamčena Ustavom, odnosno prava o kojima se ne može odlučivati na referendumu.

"Pozivamo oporbene stranke da konstruktivno pristupe ovoj temi koju treba na smiren i racionalan način sagledavati u Hrvatskoj", ponovio je Plenković.

Također je rekao kako se u okviru vladajuće stranke HDZ-a, koja je demokršćanska stranka desnoga centra, zalažu za zaštitu života za koji oni smatraju da počinje začećem, ali isto tako poštuju pravo žene na izbor i zdravlje.

"Naša je želja da prekida trudnoće u našem društvu bude što manje, odnosno da oni budu izuzetak, no statistika, ali i iskustvo drugih zemalja pokazuju da se to ne postiže zabranama. Zabrane ne dovode do manjeg broja pobačaja, ali ga mogu učiniti nesigurnim i opasnim za život i zdravlje žene", poručio je Plenković.