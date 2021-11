Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na otvorenju 29. tradicionalnog savjetovanja "Ekonomska politika Hrvatske u 2022. – postpandemijski izazovi" u organizaciji Hrvatskog društva ekonomista. Nakon toga je dao izjavu za medije, najprije se osvrnuvši na gospodarski plan Vlade.

Istaknuo je da smo se nakon korona-krize 2020. brzo vratili na put gospodarskog rasta. "U godinama krize ne da smo samo stali iza radnika i poslodavaca, očuvali smo radna mjesta, cijena pandemije je 40 milijardi, mi smo uz to uspjeli usvojiti sve strateške dokumente i pripremiti Nacionalni plan oporavka i otpornosti", rekao je Plenković.

'Hranj je dobar čovjek'

Dio jučerašnjeg dana, premijer je sudjelovao na sjednici Vijeća za obranu. Otkrio je i što misli o cijeloj situaciji oko vrha Oružanih snaga.

"Načelnik Glavnog stožera, admiral Hranj je po meni jedan dobar čovjek. I ako ga se nešto pita i traži stav, onda je na njemu da da odgovor, a ne da traži nečije dopuštenje. Uostalom, neka sam Hranj kaže što je bilo", poručio je Plenković i dodao da poštuje Hranja i da se zalaže za njegovu slobodu govora.

Tvrdi da se Hranj ne nalazi između dvije vatre i naglasio kako je vrijeđanje admirala "zamjena teza". "Rekao sam istinu, ja sam došao ležeran, on misli da materijalno stanje nije zadovoljavajuće. Da bih ja ponizio načelnika Glavnog stožera, zalažem se za njegovo pravo da govori. Ako želimo nečiji drugi stav, onda ćemo pitati toga drugog. Nije na prvu odgovorio", poručio je premijer.

'Plaćat ćemo testiranja koliko budemo mogli'

Triput je ponovio: "Cijepite se, cijepite se, cijepite se" te naglasio da cjepivo štiti od težih oblika zaraze, iako nema 100-postotnog jamstva.

"Troši se puno, korona nas je koštala 40 milijardi kuna. Ali što je tu je, borit ćemo se. Ubrzalo se cijepljenje, nažalost došlo je do toga da se val intenzivirao, da imamo 50 mrtvih dnevno pa da ljudi shvate ono što ja govorim svaki dan. Imamo situaciju da nam je ratio preminulih da četvero nije cijepljeno, a jedan je. Pa i onom najgorem iz matematike mora biti jasno da cjepivo ima efekt. A i ti cijepljeni koji su umrli, a bili su cijepljeni, to su mahom stariji ljudi s bolestima. Cjepivo štiti od težih oblika bolesti, to odavno govorimo", rekao je.

Zadovoljan je trenutnom dinamikom cijepljenja, iako bi radije htio da su sadašnje brojke postignute ranije. "Danas smo na 58.2 posto, mislim da ćemo se brzo dignuti iznad dva milijuna cijepljenih, sto posto do kraja tjedna. Ići ćemo brzo iznad 60 posto. Volio bih da smo pametni kao Portugalci, Danci…", dodao je i naglasio da će plaćati testiranja još neko vrijeme, dok budu mogli, prenosi Dnevnik.hr.

Iznenađen uhićenjem Žalac

Tijekom njegova puta u Opatiju, uhićena je bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, Gabrijela Žalac te još troje ljudi, među kojima je i jedan trenutni državni dužnosnik.

"U tijeku je provođenje više dokaznih radnji, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija će protiv osumnjičenih osoba podnijeti kaznenu prijavu Uredu europskog tužitelja u Republici Hrvatskoj, kada ćemo biti u mogućnosti objaviti priopćenje s više detalja", priopćeno je iz MUP-a.

Premijera je uhićenje iznenadilo. "Znam što sam pročitao, drugo ne znam ništa, presumpcija nevinosti postoji. Cilj je boriti se protiv korupcije, ali osim toga više neću reći ništa", rekao je Plenković i dodao da je Žalac još uvijek članica Predsjedništva HDZ-a.

Osvrnuo se i na komentare oporbe da je današnje uhićenje pravi dokaz da se HDZ nije promijenio od doba Ive Sanadera.

"Tko je točno rekao ove primjedbe o HDZ-u? Selak Raspudić i Puljak? Ha, super… Milanovićev klub u Saboru je Most, to je svima jasno. Što se tiče Selak Raspudić, slušam je kad govori u Saboru. Gledajte, dok rješavamo kosture u ormaru koju su vam ostavili prethodnici, referirao sam se na ekonomsku tranziciju, borimo se protiv korupcije, činimo maksimalne napore za transformaciju HDZ-a. Mržnja koju oni sipaju prema HDZ-u je velika. Milanovićevci su smiješni. Po čemu su oni bolji domoljubi od HDZ-a? Ljevica nam želi prilijepiti tu etiketu. Sudovi su donijeli odluku u slučaju Fimi medija i mi ćemo platiti kaznu", zaključio je.