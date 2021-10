Svečanom sjednicom, Hrvatski sabor u petak obilježava svoj dan, 8. listopada, u sjećanje na dan kad je Sabor 1991. godine donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom državom SFRJ, čime je Hrvatska proglašena samostalnom i neovisnom.

Nakon svečane sjednice, obratio se premijer Andrej Plenković. "Veliko mi je zadovoljstvo čestitati Dan Hrvatskog sabora, prisjećajući se povijesne odluke", rekao je.

Situacija u SDP-u

"Važno je prepoznati aktere na političkoj sceni. Treba vidjeti koje su političke stranke i ljudi oni koji rade odgovorno kad dobiju povjerenje. Ovo što se zbiva u SDP-u loše je za SDP. Oni su pali na niske grane. Prije nekoliko godina sad izbačeni Bernardić suspendirao je Grbina. Pokazuju duh neuključivanja, to je loše. Ovo što radi SDP nema nikakve veze s HDZ-om koji ja vodim.

HDZ je imao otpor prema meni od prvog dana, nitko nije izbačen. Išli su rušiti vodstvo HDZ-a 2020. u demokratskim izborima, izgubili su i svi su ostali u HDZ-u. Oni koji su utekli u DP, to su smiješne priče. Evo koliko je niska kultura u drugoj stranci na političkoj sceni. Birači to ne mogu nagraditi", rekao je Plenković na pitanje o problemima u SDP-u.

Snimka nasilja nad migrantima

Govorio je i o snimci nasilja nad migrantima. Rekao je da to osuđuju i da je u tijeku istraga. Kaže da ne strahuju od sankcija Europske komisije. "Naložio sam sveobuhvatnu istragu, osuđujemo nasilje, posebno nasilje prema migrantima. Nisam primijetio da su ti ljudi nekome prijetili, to je sramotno", tvrdi Plenković.

"Jedno je cijeniti, poštovati rad hrvatske policije koja čuva zelenu granicu. Hrvatska neće i ne želi podići žicu prema BiH, radi odnosa s Hrvatima, Bošnjacima i Srbima. Kada migranti žele prijeći granicu gdje nije granični prijelaz... može se prijeći na graničnom prijelazu", dodao je.

"Moramo utvrditi što se dogodilo i to se ne smije događati. Jedno je cijeniti rad hrvatske policije koja čuva zelenu granicu. Hrvatska iz političkih razloga neće dignuti žicu prema BiH, zbog odnosa s Bošnjacima, Srbima, Hrvatima… Svaka država štiti svoje granice. To se može, ali ne može se koristiti sila kao u ovoj situaciji u kojoj to nije bilo potrebno. Litva, Latvija, vidjeli ste što se događa, to je destabilizacija baltičkih zemalja i EU-a, teško im je, granice su im velike… Bjeloruske snage dolaze i guraju ljude preko granice. Pitanje nezakonitih migracija oziljno je pitanje", napomenuo je.

Na pitanje ima li Davor Božinović njegovu potporu, rekao je da je on član Vlade i da je "normalno da ima". "Ima zadaću istražiti ovo i riješiti problem. Moramo vidjeti točno što je. Način na koji je ovo prezentirano, vidite da je to operacija koja je išla prema više zemalja, nije Hrvatska jedina s tom situacijom, i to je bitno. Treba prvo utvrditi sve činjenice, što se tiče korištenja sile, to je nepotrebno. Sve ćemo ispitati", rekao je Plenković.

Situacija u Zagrebu

Komentirao je i situaciju u Zagrebu s Holdingom i Možemo!.

"Ovo oko Holdinga i Zagreba je katastrofa. Taj hype koji se stvorio oko Tomaševića i Možemo je... Išlo se nemilosrdno rasturati Davora Filipovića koji je space shutle za sve njih, pokosilo ga se mitraljezom. Da je u Zagrebu vlast HDZ-a, mi sad ne bi mogsmoli disati, kričalo bi se oko sukoba interesa i korupcije, srušila bi se Vlada i Sabor", rekao je Plenković.

Smatra da se vidi nedostatak znanja u upravljačkim kapacitetima. "Imate natječaj, još neki nisu u užem krugu, dajte ih ipak stavite i ispitajte. Bitno je da javnost shvati da je bila promjena, bude neki cunami, a onda dođe realnost. Mi bismo sad trebali plakati od tuge i sreće jer gradonačelnik radi u 21 sat. Ovo što oni imaju to je takvo maženje i paženje da se ja toga ne sjećam. Neka se ispita sukob interesa, gospodin Bačić je tražio sastanak antikorupcijskog vijeća. Da je obrnuto, svi bi lonci sada lupali. Sjećate se lončara? Sve je orkestar. Orkestar", rekao je.