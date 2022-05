Ponedjeljak je vrijeme kad se tradicionalno sastaje Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a, nakon kojeg se premijer i predsjednik stranke Andrej Plenković zahvalio starim ministrima i pozdravio nove. Podsjetio je na novi plan reformi, a rekao i o čemu je još bilo riječ na sjednici.

"Zahvalili smo ministru branitelja, obrane i ministru unutarnjih poslova na organizaciji obljetnice Bljeska. Govorili smo i o današnjem obilježavaju masakra u Borovom Selu", dodao je i najavio niz aktivnosti ovog tjedna.

"Održat ćemo Vijeće za euro, ja ću biti u četvrtak u Varšavi na dobrotvornoj konferenciji za Ukrajinu, u petak je sjednica Vlade", dodao je. Obilježavanje 100 godina od rođenja Franje Tuđmana počet će 14. svibnja.

Na dnevnom redu je bio rast cijena goriva. "Govorili smo i o kriterijima koji su potrebni za uvođenje eura. Naš plan, kao i za Schengen, ostaje 1. siječnja 2023.", rekao je.

Okršaj s Milanovićem

Plenković će se možda osvrnuti i na jučerašnje izjave Zorana Milanovića. Predsjednik je poručio premijeru da "on nije njegova mater", obrušio se na kupnju aviona, a rekao je da će izdajnikom smatrati sve koji budu glasali za proširenje NATO-a.

Plenković nije mogao izbjeći pitanje o najavi ministra Banožića o izmjenama Zakona o obrani, "ne kako bi se smanjile ovlasti predsjednika nego zbog nedorečenosti".

"Dobro je da nema nedorečenosti. Sve što je zbunjujuće, što nas dovodi do isključivanja ministra obrane će biti eliminirano. On već po ne znam koji put govori da smo ili ja ili netko iz HDZ-a proglasili generale, osobito Antu Gotovinu udbašem. Ne da to demantram, nego s indignacijom to odbacujem. To nitko nije rekao, niti je itko između redaka to rekao. On je patološki lažov", dodao je Plenković za Milanovića, čije izjave o proširenju NATO-a smatra proruskim stavom.

"Da netko sa našeg političkog spektra izgovara sve ovo što on izgovara, ne bi imao isti tretman", požalio se Plenković. Nazvao je perfidnom Milanovićevu izjavu da će smatrati izdajnicima oni koji glasaju za proširenje NATO-a.

'Zloupotreba' Hrvata u BiH

Osvrnuo se i na situaciju s Hrvatima u Bosni i Hercegovini. "Vidimo opstrukciju dijela bošnjačkih stranaka. Mi smo time više nezadovoljni nego Milanović ili njegovi jataci iz Mosta. Taj se zakon mora provući kroz parlament, ne može on proći tek tako", poručio je premijer o situaciju u BiH.

"To je politička igra čiji je cilj destabilizacija hrvatskih institucija. On zloupotrebljava Hrvate u BiH. Možda ima želju da ni Hrvatska ne ostvari neke svoje strateške ciljeve", dodao je Plenković i nazvao Milanovića Komšićevim jaranom.

"Nisam primijetio da je bilo tko na Zapadu osim Milanovića odgovorio o članstvu Švedske i Finske u NATO-u. To je proruski stav, to on jedini izgovara. O kritikama i ocjenama Ukrajine da i ne govorim, i o ignoriranju zločina u Ukrajinu. Mi tu sigurno trpimo štetu. Ne znam je li to identitetska kriza ili identitetska transformacija. On je išao Komšiću, držao je žestoke govore Komšiću u kampanji, to je lako provjerljivo. Dva puta. Inženjering je bio takav da je Komšić imao više ne samo od Čovića nego i od Džaferovića. Komšić je kao Hrvat dobio više glasova od bošnjačkog člana predsjedništva, to je nemoguće", rekao je.

Dodaje da on i njegova vlada smatraju da se taj izborni zakon mora promijeniti. "Mi na tome radimo konzistentno, razgovaramo s Hrvatima u BiH i partnerima u međunarodnoj zajednici", govori.

"On se povezuje s Mostovcima čiji zastupnik Troskot na temi o EU kada se javio kolega Barbarić tražio povredu poslovnika, smetaju Jandrokovića… On kaže tko su ti ljudi, a to su zastupnici Hrvata u saboru. Govorim o licemjerstvu koje je kontinuirano, jedini cilj je raditi štetu vladi, a konačna je šteta za Hrvate u BiH", nastavio je Plenković o Milanoviću.

'Milanović kreira kaos i probleme'

Rekao je još da Milanović privatizira vojsku. "Zastupa proruske stavove, zloupotrebljava Hrvate u BiH, ne poštuje ministra obrane. Kreira kaos i probleme tamo gdje ima neku mogućnost doprinosa. Umjesto da doprinos bude konstruktivan, on sada čini u praksi sve suprotno od onoga što je zakonski uveo kao premijer…", poručio je šef Vlade.

Otkrio je i da je ministar branitelja i potpredsjednik Vlade, Tomo Medved završio u bolnici. "Tomo je dobio rotavirus, hospitaliziran je na Infektivnoj klinici. Sad je bolje, vjerujem da će se oporaviti za par dana", poručio je premijer.