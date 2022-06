Premijer Andrej Plenković boravi u Bruxellesu, a nakon današnjeg dijela summita Europske unije i zapadnog Balkana dao je izjave za novinare. Plenković je komentirao vijest da je su čelnici država članica EU-a u podržali preporuku o ulasku Hrvatske u europodručje, što je predzadnji korak u procesu odlučivanja.

"Postajemo zanimljivi ulagačima koji možda Hrvatsku dosad možda nisu vidjeli u svojim planovima, a naša otpornost bit će bitno snažnija članstvom u eurozoni. Bit ćemo zemlja koja je najmanje provela u tečajnom Mehanizmu II, čak kraće od Slovenije. Želimo da se EU maksimalno angažira kako bi se smanjio rast cijena energenata i kako bi se osiguralo da građani imaju cijene s kojima mogu funkcionirati", kazao je Plenković.

"Na našu inicijativu su uspostavljeni jako dobri zaključci za BiH, izvukli smo najbitnije reforme da se ostvare i kako bi EK napravila izvješće, a kazali smo da se hitno treba pristupiti izbornoj reformi. Ovaj boravak u Bruxellesu bio je izrazito pozitivan za Hrvatsku"

'Milanovićeva štetočinska politika'

Komentirao je i izjavu predsjednika Milanovića koji je žestoko kritizirao premijera i ministre zbog njihovog stava oko pristupanja BiH u EU.

"Kad kog Hrvatska nešto napravi, uvijek postoji jedan Milanović koji pokušava sve minirati. On ima jedini cilj, a to je štetiti interesima Hrvata i i Hrvatima u BiH. Ponovno je izvrijeđao Schmidta, očito i on zna da bi on mogao pomoći Hrvatima u BiH i kad je to saznao, odmah krenuo vrijeđati čovjeka koji bi trebao pomoći. To je štetočinska politika koja je protiv interesa Hrvata i Hrvata u BiH. Kada netko izvrijeđa EU, SAD svojim grubim ocjenama i uvrijedi Bošnjake u BiH, na taj način pridonese da oni još manje budu motivirani postići dogovore. Onda nama treba bager da svo to njegovo smeće pospremimo i zabetoniramo. Razmjeri njegove štete su nevjerojatni, bez ikakvih konzultacija. Na kraju je kompletno pobjegao od svojih izjava o Finskoj i Švedskoj. On je kompletno nebitan jer je ionako izoliran. Razlika između naše politke i njegove je tolika da je vidi i onaj koji ne pravi vanjsku politku", poručio je Plenković.

Ovaj put pozivam ljude koje dobro znam, njegove suradnike, Orsata Miljenića, Nevena Pelicarića, Vladu Lozančića da se maknu od njega. Ako ostanu s njim, poruku koju šalju nama je da valjda da se s njim slažu. Ako se slažu s ovim njihov kredibilitet je vrijedan nuli, koliko i njegov. Nek se odmaknu od njega, ograde, neka se maknu iz štetočinske politike za reputaciju zemlje."