Održana je sjednica Šireg predsjedništva HDZ-a, a izjavu je nakon sjednice dao predsjednik stranke Andrej Plenković.

Najavio je dvije krupne teme na sutrašnjem početku sjednice Sabora, a govorio je i o 464 milijuna eura vrijednom paketu mjera i ostalim ulaganjima kojima se planira pomoći građanima da se nose s krizom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rekao je da se daju posebne potpore poljoprivrednicima koji su stradali zbog ljetnih oluja, a jednako tako i onima koji su pogođeni svinjskom kugom.

Rekao je da su druga velika tema na sjednici Predsjedništva bili infrastrukturni projekti. Podsjetio je da je probijena druga cijev tunela Učka. "Kao što smo Pelješkim mostom povezali jug s ostatkom Hrvatske i odlučili da do Dubrovnika idemo s punim profilom autoceste, tako ćemo zaokružiti cijelu mrežu autocesta. Autoputem smo integrirali Baranju kroz koridor 5C. Pritom, Istra, jug, Baranja, a i važan projekt za obnovu, dovršetak autoceste Zagreb – Sisak koja će biti gotova da Uskrsa”, nabraja.

Kaže da će ovo desetljeće biti desetljeće zaokruživanja krupnih ulaganja u infrastrukturu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govoreći o svinjskoj kugi koja je poharala svinjogojstvo, osobitno na istoku Hrvatske, pozvao je sve da se vode preporukama veterinara i stručnjaka, a izjavio je i da će kompenzirati štete onima koji će ih imati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Komentirao je i pismo američkog kongresmena, kaže da je dao službama da se time pozabave. “Pismo je stiglo od kongresmena koji je bio u Hrvatskoj prije nekoliko mjeseci. Mi smo ga primili, sastanak je bio sjajan. S kim se on u međuvremenu sastao… Mi ćemo to sve ispitati i odgovorit će mu naš veleposlanik u Washingtonu koji je to pismo i primio.” Na sastanku, govori. nije bilo govora o tim problemima. “To je sve skuhano tu negjde.”

Govoreći o ustaškoj zastavi na tribinama, rekao je da je to neprimjereno, kažnjivo. "Vrlo je jasan stav i moj i stranke. Što se tiče ljudi koji su to napravili, nitko od njih nije član HDZ-a. Nema veze s nama. Napravio je što se ne smije, kažnjivo, šteti Hrvatskoj, najviše hrvatskoj reprezentaciji. Navijači trebaju biti fer prema nacionalnoj vrsti koja je Hrvatskoj donijela takve rezultate da zemlje naše veličine to nemaju. … Svaki ovakav pokušaj koji nas dovodi na stub srama je izuzetno štetan i kažnjiv i oni koji to naprave trebaju biti kažnjeni.”