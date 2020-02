KOLINDA JE, KAŽE MESIĆ, I PRIJE BILA SKLONA GAFOVIMA: ‘Sanader ju je doveo za ministricu, ali HDZ nije bio zadovoljan. Onda sam ja intervenirao’

‘Rekao sam Sanaderu – jesi li vidio određene simpatije koje prema njoj ima Bush, hajde da je pošaljemo u Ameriku’

Stjepan Mesić, bivši predsjednik RH, koji je već godinama u hrvatskoj politici, na ovim je predsjedničkim izborima bio na pobjedničkoj strani. Stajao je uz Zorana Milanovića i u SDP-ovom stožeru za televiziju izjavio da je Kolinda Grabar-Kitarović estradizirala funkciju predsjednika i da se više nije znalo tko je predsjednica, a tko je Nives Celzijus. Upravo je Mesić bio gost emisije Pressing na N1 pa je rekao da je bio uvjeren u Milanovićevu pobjedu, a kazao je da bi on bio u sredini da se osobno kandidirao.

“Nenormalno je bilo to da je ona vulgarizirala i estradizirala funkciju predsjednika. Ona je estradno vladala, to je imalo odraza i na ozbiljnost te funkcije. Došlo je do zasićenja, karikaturalizacije, građani su željeli promjenu. Ako neko previše naginje estradi, ako pjeva, ako gleda kako će se oblačiti, a ne sadržaj kako se radi – onda to nije uvredljivo za Nives Celzijus, ona je zgodna žena, dobro pjeva i dobro se oblači”, komentirao je Mesić na N1.

‘Džentlmenski dogovor’ Mesića i Sanadera = Kolinda u Americi?

Mesić je ispričao da je on prvi čuo Kolindu Grabar-Kitarović kada je rekla da bi se rado kandidirala za predsjednicu te naveo da je to “bila jedna predigra”. No, otkrio je da je tadašnji premijer Ivo Sanader htio maknuti Grabar-Kitarović iz ministarskog plana, no da se na Mesićevu inicijativu predomislio.

“Ona je radila u administraciji Ministarstva vanjskih poslova. Sanader kao premijer ju je doveo za ministricu europskih integracija. Vrh HDZ-a nije bio zadovoljan njenim radom, bilo je gafova. Od njega su tražili da ne bude ministrica. On joj je to i rekao, ali joj je dao nagradu, poslao je na listu u Rijeku. Ona tamo nije prošla. Onda sam ja pitao Sandera – šta ćeš s njom. Rekao je da će je vratiti u administraciju. Rekao sam mu – jesi li vidio određene simpatije koje prema njoj ima Bush. Hajde da je pošaljemo u Ameriku. On je rekao ok – ali preko moje kvote, imali smo džentlmenski dogovor nas dvojica. Bio je autoritet tada. Složio se, i ja sam se složio. Otišla je za ambasadoricu, u dogovoru sa NATO paktom je napustila ambasadu i javila se iz Brisela – da je izabrala na jedno mjesto i mi nismo dugo imali ambasadora na tom mjestu”, ispričao je Mesić.

O Milanoviću: ‘Bit će dobar predsjednik’

Mesić smatra da će Zoran Milanović biti dobar predsjednik pa navodi da on ima iskustvo, znanje te da je pametan čovjek koji uči iz tuđeg iskustva. Na novinarsko pitanje koji su bili ključni momenti za pobjedu SDP-ovog kandidata na predsjedničkim izborima, Mesić odgovara:

“Puno toga je odlučivalo. Najvažnija stvar je bila da je Milanović dobro nastupao, uvjerljiv je bio, argumentiran i da su to građani prepoznali. Imao je nekoliko problema kao premijer koje je prevladao i to su građani prepoznali. U HDZ-u je došlo do previranja, pojavio se doktor Škoro, koji je bio već u politici. Imao je iskustva, bio je u Saboru, bio je generalni konzul u Mađarskoj, doktorirao je, ima firmu. Rekao sam – o njemu će se još govoriti.”

