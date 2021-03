PREMA ANKETAMA, TOMAŠEVIĆ BI MOGAO BITI NOVI GRADONAČELNIK: ‘Neću se kao Bandić dizati u zoru i slikati se kraj rupa’

Milan Bandić iznenada je preminuo pa su nakon njegove smrti neki u javnosti počeli pričati da je Tomašević cijelu kampanju temeljio na kritiziranju zagrebačkog gradonačelnika i da bi možda zato na lokalnim izborima mogao izgubiti – no, danas je veliko istraživanje pokazalo da bi većina građana Zagreba dala glas Tomaševiću

Tomislava Tomaševića iz platforme Možemo! svi su vidjeli kao glavnog izazivača Milana Bandića. Pa dok su mnogi predviđali da Tomašević ulazi u drugi krug i čak pobjeđuje – karte su se ponovno promiješale.

Milan Bandić iznenada je preminuo pa su nakon njegove smrti neki u javnosti počeli pričati da je Tomašević cijelu kampanju temeljio na kritiziranju zagrebačkog gradonačelnika i da bi možda zato na lokalnim izborima mogao izgubiti.

No, danas je veliko istraživanje pokazalo da bi većina građana Zagreba glas dala upravo Tomaševiću. O svojoj kandidaturi, kampanji i prognozama govorio je za RTL Direkt.

Je li vam, kao što misle analitičari, politički naštetila smrt Milana Bandića? Svoj ste put bazirali na kritici Bandića, kritici njegovog načina upravljanja gradom.

Nije, to je jedna površna analiza. Kao prvo, ušao sam prvi u kampanju, bez ikakvih kalkulacija. Neki su otkrili ljubav prema Zagrebu odjednom. To pokazuju najnovije ankete da oko 38 posto bi mi dalo povjerenje i u drugom krugu pobjeđujem. Bitnija mi je reakcija na terenu – od prosinca obilazimo kvartove. Bavimo se rješenjima, ne kritikama. Ušli smo sa šačicom zastupnika u Saboru. Ljudi su nas sada prepoznali, treća smo opcija u Hrvatskoj u politici kao Možemo!

Kampanja će pričati o konkretnom – što je okosnica Vašeg programa?

Ovo su stvarno povijesni izbori – ljudi stvarno mogu birati, odrediti smjer. Na ovim izborima se lomi – hoće li se dogoditi promjena ili ne? Prema zelenijem i boljem gradu, to je promjena. Nulta točka je točka modela upravljanja. Želim da gradska uprava funkcionira, a ne da imamo lokalnog šerifa. Taj model je skup, nepravedan. Građani trebaju određivati kako će grad izgledati. Puno tog se sada lomi – kako će ići obnova grada, pitanje otpada, Jakuševec, hoćemo li krenuti u zelenu tranziciju, javni prijevoz… Upravljački kadrovi se trebaju mijenjati i staviti prave kadrove. Svi zaposleni će se prilagoditi, vjerujem.

Što je s uštedama?

Dodatne uštede, vjerujem, dobar se dio poslova koji su outsourcani od javnih poduzeća odabranom krugu može i vratiti u gradsko poduzeće, imamo dosta ljudskih resursa i trebamo napraviti što veće uštede.

Pojavio se Miroslav Škoro, mislite li i Vi da može uhvatiti se u koštac?

Bavim se Zagrebom, ne kandidatima. Možda ni ne uđe u drugi krug. Tko god uđe, mi je nebitno.

Davor Filipović? Kaže da ste aktivist…

Svaki dan ulazi novi kandidat u utrku. Aktivizam je borba za opće dobro. Želim da se građani bore za opće dobro. Ljudi odgovaraju na ankete iz kvartova, uključuju se u politiku i govore nam što ne valja. Doista vjerujem da možemo napraviti potpuni zaokret.

Vjerujete li da Možemo! može osvojiti većinu skupštine?

Daleko smo najveća politička opcija u gradskoj skupštini, ali teško je reći. Naša prednost je što nemamo repova, nikom ne dugujemo. Novi smo početak.

Pozitivno, za kraj, o Milanu Bandiću?

Zajednička nam je karakteristika prezir prema određenim političarima. Ne znači da ću se kao on dizati u zoru i slikati se o krpanju rupa, to nije posao gradonačelnika – to je sporije, skuplje. Ne može jedan čovjek biti sustav. Niti bi trebao.