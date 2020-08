PREKRETNICA U BORBI PROTIV EPIDEMIJE: Razvili su jeftiniji test, rezultati su gotovi za 15 minuta, ali u Hrvatskoj ga – nećemo vidjeti

Test je manje pouzdan od PCR testova, a SAD je zabranio izvoz do kraja godine

Abbott Labs je dobio hitno odobrenje američke Agencije za hranu i lijekove (FDA) za brzi test na antigene koji može detektirati zarazu covidom-19 u samo 15 minuta, piše CNN. Ovako brzi test je prekretnica u borbi protiv koronavirusa, tvrdi Brett Giroir iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Zaliha testova već se gotovo rasprodala.

Po istom principu kao test za gripu

Test BinaxNOW Covid-19 Ag Card, veličine je kreditne kartice, stajat će pet dolara te dolazi s mobilnom aplikacijom koja će omogućiti građanima da pokažu svoj negativan test ako je to potrebno i ponove test kad za to dođe vrijeme. Ovaj test na antigene radi se s pomoću brisa nosa te koristi istu tehnologiju kao i test za gripu. Očekuju da će do listopada proizvesti 50 milijuna ovih testova što bi trebalo omogućiti testiranje milijuna ljudi.

BinaxNOW Covid-19 Ag Card je četvrti test na antigene koji je dobio hitno odobrenje za korištenje. Ove vrste testova nisu toliko pouzdane kao standardni PCR testovi, no brži su, jeftiniji i manje invazivni. Ipak, čini se da se Hrvatska neće moći uključiti u eventualnu nabavu tog testa. Kako je za Večernji istaknuo dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj NZJZ-a Dr. Andrija Štampar, SAD je Abbott Labsu zabranio izvoz do kraja godine.

“Amerikanci su zabranili Abbottu izvoz testova i opreme do kraja godine, a sve od opreme koju proizvede Roche rezervirano je do proljeća”, rekao je Šostar.

