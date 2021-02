PREKO VOJSKE DO NOVCA: Jedan posjet otvorio je priliku za gotovo 8 milijardi eura – sve je spremno, samo se treba prijaviti

Hrvatskim se proizvođačima vojne opreme otvara velika mogućnost suradnje s inozemnim partnerima i sudjelovanje na važnim projektima unutar Fonda za obranu EU, čija bi vrijednost trebala biti 7,95 milijardi eura

Kada je francuska ministrica obrane Florence Parly prošloga ljeta stigla u Zagreb kako bi lobirala za kupnju njihovih malo rabljenih borbenih zrakoplova Rafale, iz njenih se usta moglo čuti da će Hrvatskoj biti otvorena vrata za sudjelovanje u Fondu za obranu Europske unije (EDF). Mnogi su to tada protumačili kao mamac za kupnju njihovih zrakoplova, no činjenica je da je Francuska, vojno gledajući, najutjecajnija članica EU. Parly je tadašnjem ministru obrane Damiru Krstičeviću poručila da zna “da se može računati na odlučnost Hrvatske da potakne ambiciozne mjere za obranu Europe” i objasnila kako misli na Europski obrambeni fond “koji mora odgovarati razini naših ambicija”.

U Ministarstvu obrane, kojeg sada vodi ministar Mario Banožić, ne govore ništa ni o dvojbi oko američkih F-16 ili francuskih Rafalea. Tako će i ostati sve dok Vlada službeno ne objavi odluku o kupnji novih lovaca. Priče o europskom Fondu za obranu također izbjegavaju u maksimalnom luku. “Buduće eventualne nabave sredstava od tvrtki iz EU nisu propisani kriterij za ostvarivanje ‘prednosti’ za pristup hrvatskih tvrtki EDF-u već je ključno zadovoljavanje propisanih kriterija”, poručili su za Večernji iz MORH-a.

Udruživanje s ostalima

Očekuje se da će EDF biti osnovan u travnju, što bi trebao potvrditi Europski parlament. Europska je komisija još 2018. predložila upumpavanje 13 milijardi eura za obranu do 2027. No, zbog koronakrize i brexita predviđa se oko 7,95 milijardi eura ulaganja. No, koliko god da EU da novca za obranu, hrvatske će se tvrtke prijaviti za korištenje tih sredstava na projektima razvoja i proizvodnje oružanih sustava. Jedan od temeljnih uvjeta je udruživanje najmanje triju proizvođača iz najmanje triju članica EU, a pomažu i potvrde ministarstava obrane da će te oružane sustave nabaviti i uvrstiti u vojske. Recimo, Nijemci i Francuzi bi tom suradnjom iskoristili sredstva EDF-a za razvoj novog borbenog zrakoplova šeste generacije te novog tenka.

Cilj EDF-a je jačanje konkurentnosti podupiranjem prekogranične suradnje u svim segmentima industrijskog ciklusa. Njegova operativna provedba počet će odmah nakon donošenja odluke o osnivanju, a iz MORH-a poručuju kako mogućnost sudjelovanja hrvatskih tvrtki ovisi o njihovom interesu, potencijalima te mogućostima povezivanja i pronalaženja partnera u inozemstvu. Ministar Banožić tvrdi da će MORH nastaviti informirati i poticati hrvatske tvrtke na aktivan angažman i sudjelovanje u EDF-u. Dodaje kako se Hrvatska zalaže za osnaživanje europske obrambene tehnološke i industrijske baze, no ti napori “trebaju biti komplementarni NATO-u kao glavnom osloncu kolektivne obrane i najbližem partneru EU u izgradnji europske sigurnosti”.

Interes postoji

Da bi domaći proizvođači mogli uskladiti svoje razvojne planove i sudjelovati u fondu, trebaju imati uvid u dugoročni plan razvoja domaćih Oružanih snaga, koji će biti dovršen ove godine. U njemu će stajati koje će oružane sustave u idućih 10 godina Hrvatska vojska nabavljati i koji su prioriteti. Budu li te ambicije usklađene s namjerama EDF-a, to bi bio vjetar u leđa i tvrtkama okupljenim u Hrvatskom klasteru konkurentnosti obrambene industrije. Oni, naime, mogu sudjelovati u projektima EDF-a i kao dio konzorcija najmanje triju tvrtki iz članica EU ili pridruženih država neovisno o hrvatskim nacionalnim prioritetima. Dobra je vijest i to što EDF predviđa mogućnost stopostotnog financiranja nekih, pogotovo istraživačkih projekata.

Ministar Banožić potvrdio da je strateški interes Ministarstva obrane podupiranje prekogranične suradnje malih i srednjih hrvatskih poduzeća putem sustava bonusa. Potencijal postoji, jer je u domaćoj obrambenoj industriji zaposleno preko 3000 ljudi, a vrijednost godišnje proizvodnje je oko 200 milijuna eura. DOK-ING, koji je značajan svjetski proizvođač strojeva za razminiranje, već je uključen u istraživanja, a HCR-CTRO ima razvijen početni projekt s Francuzima, također vezan uz razminiranje. Fondove Europske unije za razvoj projekata već koriste proizvođač kaciga Šestan-Busch te proizvođač pištolja i pušaka HS-Produkt, stoga je interes za sudjelovanje u EDF-u velik. Inače, u financijskom planu Ministarstva obrane za 2021. godinu predviđeno je 516,5 milijuna kuna za opremanje i modernizaciju.