PREKO HANŽEKOVIĆA POKUŠALI OVRŠITI DIJETE STARO SEDAM GODINA: ‘Otkud im OIB maloljetnog djeteta?!’

Firma Eko-flor plus Oroslavje ovršila je sedmogodišnju Dragicu Saračević iz Vinkovaca putem odvjetničkog ureda Hanžeković&partneri na iznos od 761 kn te na ostale troškove pravnog postupka, što sveukupno iznosi 1.300 kuna.

Da bi apsurd bio veći adresa na koju glasi ovrha je iz Jastrebarskog, identičnog imena i prezimena, OIB-a, datuma rođenja, no djevojčica živi u Vinkovcima na drugoj adresi te nema nikakve veze s Jastrebarskim.

Međutim, pošta u Vinkovcima je inzistirala da majka dovede Dragicu u poštu kako bi ona maloljetna preuzela preporučenu pošiljku, jer je na kovertu napisana vinkovačka adresa.

Dobili su obavijest da se jave u poštu na Dragičino ime

Njen otac Ivan Saračević tvrdi kako su 25. 9. dobili obavijest da se trebaju javiti u poštu jer je nešto došlo na ime njegove kćeri Dragice.

“Supruga dođe u poštu tražeći da joj se preda paket. Službenica prvo nije htjela dati “paket” supruzi budući da je riječ o OVRSI! Sad je pravo vrijeme da kažem kako moja kćer Dragica ima 7 godina! Dakle, maloljetna!”, objavio je Ivan na Facebooku.

Dragica dobila ovršni prijedlog istoimene žene iz Jastrebarskog

“Tek kada ju je supruga ucijenila da će dovesti kćer da potpiše i da će sve to snimiti, službenica je popustila. Ne krivim službenicu, samo je radila svoj posao. Na neki način nam je i izašla u susret,” prisjeća se Ivan.

Zatim je uslijedilo šokantno otkriće da su putem ureda Hanžeković&partneri u ime tvrtke Eko-flor plus dobili ovršni prijedlog nad Dragicom Saračević, koja živi u Jasterbarskom, ali s OIB-om istoimene djevojčice iz Vinkovaca. Međutim, ovrha je stigla na vinkovačku adresu maloljetne istoimene djevojčice.

‘Kako je javni bilježnik došao do imena maloljetne osobe?’

“Ono što me brine jest odakle im OIB moje kćeri!? Ma ne zanima me što na to pravo imaju javni bilježnici! Znam da imaju….. Ali, tko im može dati OIB maloljetnog djeteta? Gdje su tu prava djeteta!? Gdje je sada ta uredba EU o tajnosti podataka maloljetne djece!? Gdje je uopće pravna država!?,” pita se šokirani Ivan.

“Ovršiti maloljetno dijete… pa to može samo u Hrvatskoj. Na kraju smo se čuli s g. javnim bilježnikom koji je ovršni prijedlog i poslao u ime Hanžekovića. Gospodin se ispričao, tvrdeći da njegov službenik nije odradio dobro posao i da će već sutra povući ovršni prijedlog. Živi bili pa vidjeli!,” dodao je.

Uslijedilo bi dokazivanje u mučnom sudskom procesu

Pita se “što bi bilo da nisu preuzeli pošiljku ili da su je odbili preuzeti”. Naime, nakon osam dana ovrha postaje pravomoćna, a zatim bi uslijedila ovrha skrbnika bez obzira što je riječ o maloljetnoj osobi koja na sebi nema ništa, a pogotovo ne kuću u Jastrebarskom.

Nakon toga bi započeo mučan sudski proces te dokazivanje spomenutog činjeničnog stanja. No ono što najviše brine jest da je običan službenik bilježničkog ureda došao do OIB-a maloljetne osobe.