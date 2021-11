Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZZJZ) "Dr. Andrija Štampar" izvijestio je u nedjelju da je jučer na cjepilištima Grada Zagreba cijepljeno 3.518 osoba, od kojih 2.692 prvom dozom.

Na cjepilištu Velesajam cijepljene su 1.703 osobe, a 1.251 od njih primila je svoju prvu dozu.

Izvijestili su i o rasporedu cijepljenja na Velesajam tijekom sljedećeg tjedna i mogućnosti naručivanja, uz napomenu da prethodno naručeni građani imaju prednost pri dolasku.

NZZJZ "Dr. Andrija Štampar" ističe da su i dalje dostupne sve vrste cjepiva protiv bolesti covid-19.

Cijepljenje bez najave

Na Zagrebačkom Velesajmu građani se mogu doći cijepiti i bez prethodne najave, međutim pri dolasku na cijepljenje prednost imaju građani koji su se prethodno naručili putem jedne od dostupnih platformi. Građani će se u Paviljonu broj 9 na Zagrebačkom Velesajmu moći cijepiti cijeli sljedeći tjedan, dodaje se u priopćenju.

Budući da osobe koje se prethodno naruče imaju prednost pri dolasku na cijepljenje, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ obavještava građane da to i dalje mogu učiniti kod svog obiteljskoga liječnika.

Zainteresirani se za prvu i drugu dozu također mogu naručiti i preko platforme cijepise.zdravlje.hr, a moguće je i naručivanje preko sustava e-građani te dostupnog Portala zdravlja, kao i slanjem elektroničke pošte na adresu cijepljenjecovid@stampar.hr

Cijepljenje protiv bolesti covid-19 provodit će u paviljonu broj 9 na Zagrebačkom Velesajmu tijekom cijeloga sljedećeg tjedna - 15. studenog (ponedjeljak) od 8 do 12 sati; 16. studenog (utorak) od 14,30 do 19 sati; 17. studenog (srijeda) od 8 do 12 sati; 18. studenog (četvrtak) od 14,30 do 19 sati; a od 8 do 12 sati cijepljenje će se provoditi 19. studenog (petak), 20. studenog (subota) i 21. studenog (nedjelja).

Cijepiti se može i u ljekarnama

NZZJZ „Dr. Andrija Štampar podsjeća se da se cijepljenje protiv covida-19 provodi i na ostalim cjepilištima u Zagrebu: osam mjesta u Domovima zdravlja od 14 do 20 sati, čiji popis se može naći na poveznici, zatim cjepilište HZJZ-a u Ulici Radoslava Cimermana 64a (Kajzerica, zgrada kod semafora u neposrednoj blizini Hipodroma), otvoren je za cijepljenje od 14 do 18 sati, a više informacija je na poveznici .

Cijepiti se može i u ljekarnama, uz prethodno naručivanje, a popis zagrebačkih ljekarni koje osiguravaju uslugu cijepljenja je na poveznici i ovdje.