PREKO 15000 HRVATA NE RADI VEĆ GODINU DANA: Cijela jedna branša koja vas je uveseljavala je mrtva: ‘Ako izgubimo drugu sezonu za redom…’

Nakon godinu dana bez ikakvih događaja, u Hrvatsku se izgleda polako i sramežljivo, vraćaju koncerti. Sjećate se onih 5 milijuna kuna koje je država podijelila za organizaciju 150 koncerata? E, pa prvi se održao prije 5 dana, javlja RTL.

U Tvornici je nastupila grupa Silente, ali samo pred 190 ljudi. Naravno sve je moralo biti epidemiološki i s razmakom, ali barem se nešto dogodilo. Prodaju se i karte za Natalie Dizdar u Laubi idući vikend, a koliko je publika željna bilo čega – pokazuje i to da je prvi koncert odmah rasprodan, pa je dodan i drugi. Karte se prodaju i za Tonija Cetinskog u Areni, Hladno Pivo i Pips, Chips & Videoclips u Šibeniku, Josipu Lisac u Slavonskom Brodu, ali i za neke festivale.

No, sve je to slabo, event industrija je na respiratoru poručuju iz Udruge poduzetnika. Organizatori festivala, glazbenici, producenti, menadžeri, vlasnici klubova, ljudi koji rade konferencije, sajmove, njih 17 000 već godinu dana ne rade ništa. Ljetna sezona je pred vratima, a oni i dalje ne znaju hoće li moći raditi. Od Stožera traže plan rada, tempo otvaranja, ali i financijsku pomoć.

Gost Direkta je Berislav Maršalek iz Udruge Glasa Poduzetnika.

Vi ste i osnivač i vlasnik Entrija, dakle dobro znate prodaju li se karte za koncerte i koliko su ljudi željni događaja.

“Ljudi su izuzetno željni vratiti se na koncerte. Dakle, imamo praktički godinu dana bez događanja u našoj zemlji. Dogodilo se nešto sitno, ali zapravo godinu dana u našoj zemlji je ta cijela branša mrtva. Ljudi su željni zabave i edukacije. Pričamo o ogromnoj branši, preko 15.000 ljudi koja svima nama dostavlja koncerte, festivale, sajmove i konferencije, a i u konačnici i vjenčanja. To su sve djelatnosti koje stoje godinu dana.”

U Direktu smo već izvještavali o raznim pokušajima izvan Hrvatske. Primjerice u Barceloni, gdje su svi u publici testirani prije koncerta. U Nizozemskoj su napravili eksperiment, test je bio uključen u cijenu karte. Što je s Hrvatskom? Jeste li vi razgovarali s nekim iz Stožera da se to pokuša i ovdje? Koncert za ljude testirani negativni?

“Mi smo na već raznoraznim komunikacijama već godinu dana. Stvar se nažalost nije pomakla puno s mjesta. Ne postoji puno razumijevanja niti od strane Vlade niti od strane stožera za našu branšu koja je zapravo izuzetno velika i važna, izuzetno za hrvatski turizam, a znamo koliki udio je turizam u našem BDP-u. Na jedan upit ‘Bi li se festivali mogli održati pod uvjetom da uđu samo oni koji su cijepljeni ili samo oni koji su testirani’, dobili smo jedan od odgovora da to nije ni u jednoj varijatni, da to nije moguće, cjepivo nije sto posto sigurno što je nevjeorjatno da se jedan takav odogovor može dobiti kao neslužben, ali tu vidimo način razmišljanja i stožer. Oni su izuzetno restriktivni, izuzetno konzervativni, ne pokazuju nikakve naznake za pomoć ili za kreiranje bilo kakvog plana koji je nužan za našu branšu jer je ljeto pred vratima.”

Što vi konkretno tražite od njih da naprave?

“Konkretno, od Vlade tražimo pokrivanje fiksnih troškova s obzirom da godinu dana naša industrija ne radi, a neke druge djelatnosti koje puno kraćže nisu radile su već dobili pokrivanje. To je izuzetno bitno, da se omogući da zadnja firma u ovoj industriji ne ode u bankrot. Druga stvar je otvaranje komunikacije sa stožerom, zapravo kreiranje u suradnji s realnim sektorom i firmama iz naše branše, stvaranje plana rada za ovo ljeto. Eventi se ne mogu pokrenuti od danas do sutra, kao neke druge djelatnosti. Eventi se pripremaju mjesecima pa i duže.”

Vi tražite da oni vama kažu neki plan – što možete očekivati i je li možete nešto početi planirati?

“Jako je bitno da su brzi i antigenski testovi koji bi omogućili otvaranje s puno manje, ili idealno bez restrikcija na samim događanjima.”

A kako bi to bilo porkiveno? Je li bi to ulazilo u cijenu karata ili bi ta karta onda bila preskupa ako bi morala pokriti i test?

“To zapravo ovisi jer cijene tih testova padaju. Mi očekujemo da se ti testovi subvencioniraju i da na taj način država zapravo subvencionira cijeli ovaj sektor i omogući, ne samo preživljavanje tim firmama nego i zabavu i edukaciju i neko mentalno zdravlje narodu tako da očekujemo da se to subvencionira, a prvi korak je da se odobre i da se nađe okvir rada kako se eventi mogu održavati u nekakvom starom načinu, starom normalnom.”

Oni su do sada dali ovih 5 milijuna kuna za organizaciju 150 koncerata, ali kao što smo vidjeli iz iskustva drugih europskih zemalja da daju puno više, da postoje neki fondovi i oporavak, taj neki umbrella sustav za koji vi kažete da pokriva te fiksne troškove u slučaju da se nešto i otkaže.

“Zapravo tih 5 milijuna je jedini novac koj je ušao u jedan dio, u glazbenoj industriji što je izuzetno mali novac. Kroz to se svega nekoliko projekata uspjelo realizirati, to je zapravo zanemarivo. Druge europske zemlje daju desetine milijuna eura za pomoć, za potporu, bespovratna sredstva, u konačnici umbrella program koji omogućava poticanje organizatora da planiraju događaje jer znaju da ukoliko se ne održi, država će pokriti dio fiksnih troiškova ako ih korona zaustavi. To su izuzetno bitne stvari koje bi se trebali donijeti i kod nas kako bi mogli polanirati sezonu. Ako izgubimo drugu sezonu za redom, vjerujem da se tu radi o preko 1 500 bankrotiranih firmi i sigurno preko 10.000, u tom najužem segmentu, otkaza i ljudi koji će završiti na cesti”

Kako vi sad s festivalima, vidjela sam da se neke karte prodaju za Dimensions, ali zapravo nema nikakve garancije da će se to održati. To je kao – kupi kartu pa ćemo vidjeti.

“Tu nema garancije, svi vjerujemo i nadamo se da će ipak kroz iduća dva mjeseca restrikcije popustiti, da će se ti događaji održati najnormalnije, pod navodnicima. Publika zapravo kupuje ulaznice i ta ponuda se puno više pomakla prema eventu, ljudi su oprezniji i više čekaju. Upravo ti nekakvi zaštitni programi bi mogli spriječiti pomoć. Čak i ikakvu reakciju od strane Vlade i stožera, da nas prepozna i da nam omogući rad.”

