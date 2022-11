Sinoć je u popularnom klubu Johann Franck na Trgu bana Jelačića u Zagrebu trebao biti održan Helloween Party. Party je započeo, ali nije, kako su očekivali posjetitelji, potrajao do ranih jutarnjih sati. Već ubrzo iza ponoći, trg je bio prepun mladih. Dijelom onih koji nisu uspjeli ući u spomenuti klub, a dijelom i onih koji su - kako saznajemo - morali napustiti isti.

Na trgu je viđen i policijski kombi, a je li u pitanju bila policijska intrevencija u klubu zbog dojave o nekom incidentu, rutinska racija ili policija uopće nije intervenirala - zasad ne znamo. Upite smo poslali zagrebačkoj policiji i klubu u kojem je organiziran Halloween party.

Iz kluba kažu: Preventivno smo zaustavili event u ponoć

Odgovor smo zasad dobili iz kluba Johann Franck. Preosimo ga u cijelosti.

''Za Haunted Halloween Takeover event održan jučer, 31. listopada, u prodaju je pušten ograničen broj ulaznica sukladno kapacitetu kluba. Prilikom dolaska posjetitelja u klub primijećeno je kako su se pojavile krivotvorene ulaznice. Stoga smo, preventivno i iz sigurnosnih razloga, donijeli odluku o zaustavljanju eventa u ponoć. Svi posjetitelji kojima nije bio omogućen ulazak u klub, a imaju potvrdu o kupljenim ulaznicama, mogu zatražiti povrat novca putem službenog maila kluba'', poručili su.

'I tako smo proveli sat vremena u klubu...'

Na Tik Toku je objavljena snimka na kojoj se vidi kako poveća skupina mladih ispred ulaza u klub, a na snimci se vidi i policijsko vozilo.

''Toliko od Johanna'' pisalo je na kratkoj snimci na TikToku uz kratki opsi: 'I tako smo proveli sat vremena u klubu i bacili pare.''

'Nastala je gužva, potjerali su ih van'

Javio nam se i čitatelj čiji je sin sinoć bio u tom klubu.

''Otišao je s prijateljima u Johann Franck oko 21 sat, a prije toga su išli zamijeniti ranije kupljene ulaznice za narukvice. Već oko 1 iza ponoći stogao je kući, iako je party trebao potrajati do sitnih sati. Ispričao je da je odjednom nastala velika gužva i da su ih sve potjerali van. U toj gužvi nije uspio saznati što se točno dogodilo, ali je kružila priča da je izbila tučnjava. No, on to nije vidio'', kazao nam je čitatelj.

Pretpostavlja se da je mnogo onih koji su imali ulaznice ili ih htjeli kupiti ostalo pred vratima. Da je odaziv velik, možda i veći od kapaciteta kluba, vidjelo se već po tome što je oganizator pozivao preko društvenih mreža sve koji su kupili VIP ulaznice da ih od ¸16.30 pa do 20 sati dođu zamijeniti za posebne narukvice. Navodno je bilo prodano oko 2000 ulaznica.