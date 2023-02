Čisteći kuću koju je u Konavlima za odmor unajmio 43-godišnji Kanađanin, dvije spremačice pronašle su i kušale njegove bombone. Ubrzo su počele halucinirati jer su bomboni bili krcati THC-om.

Prije nekoliko dana, španjolska policija je u centru Barcelone otkrila i tajni laboratorij u kojem je "kriminalna organizacija" proizvodila šarene gumene bombone od marihuane, a zatim ih poštom slala u Hrvatsku, Italiju, Francusku, Portugal, Njemačku i Nizozemsku.

THC u proizvodima je poznat već desetljećima

No kako ističu stručnjaci, to nije nešto neuobičajeno. "Teško je reći je li to uobičajena praksa, ali nije ni neuobičajena. Naravno da naša kriminalistička praksa poznaje takve slučajeve puno dekada unazad. THC se pojavljivao u prehrambenim proizvodima u većoj koncentraciji nego što bi trebao", kazao je stručnjak za droge Dubravko Klarić, rekao je za RTL, prenosi Danas.hr.

Najveća opasnost je u tome što onaj koji ih uzima niti ne može znati koliko su jaki. "Isti su vrlo opasni iz vrlo jednostavnog razloga što u većini slučajeva kada se radi o ilegalnom tržištu nitko ne zna koja je koncentracija THC-a u njima, dakle one aktivne tvari", kazao je pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za suzbijanje zlouporabe droga Željko Petković i osvrnuo se na slučaj iz Konavla.

Naručivanje u nekoliko klikova

"To je jedan slučaj koji nas je već tada ponukao na oprez, isto tako ovi bomboni koji su bili legalno došli na hrvatsko tržište. To nam govori da moramo napraviti kontrolu prehrambenih proizvoda", kazao je Petković. A takvi bomboni, čini se, lako prelaze granice. "Narudžbe su primali razmjenom poruka putem aplikacija za šifriranu razmjenu poruka nadajući se da neće biti razotkriveni i razmjenjivali su zapravo informacije o tome kako kupiti te bombone na dark webu koji je dio tog deep weba koje mi ne možemo vidjeti kada pretražujemo na Googleu", kazao je IT stručnjak Dragan Petrić.