PREGOVORI VLADE I ŠKOLSKIH SINDIKATA NASTAVLJAJU SE DANAS U 16.30: ‘Puno stvar je na stolu, jako nam je važno da dođemo do rješenja’

Sindikati obrazovanja u utorak će nastaviti pregovore s predstavnicima Vlade u Banskim dvorima u 16,30 sati, potvrdili su iz Matice hrvatskih sindikata.

Sastanak u Banskim dvorima trajati će i za vrijeme sjednice Vlade, koja počinje u 17 sati, a sa Vladine strane i dalje će ga voditi predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka Petešić.

Vlada i sindikati počeli su zadnju rundu pregovora u ponedjeljak nakon velikog sindikalnog prosvjeda na Trgu bana Jelačića, na kojem se, prema procjenama, okupilo između 20 i 40 tisuća ljudi. No, nakon sedmosatnih pregovora nisu postigli dogovor o sindikalnim zahtjevima za povećanjem koeficijenata pa će pregovore nastaviti danas.

Predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka Petešić izjavio je jučer kako misli da ima pomaka u razgovorima, te da su oni bili “jako konstruktivni”.

“Mi smo apsolutno svjesni nepravde koja se kumulirala kroz godine prema nastavnicima i učiteljima u osnovnom i srednjem obrazovanju i to želimo popraviti i tražimo najbolje rješenje. Puno stvari je na stolu, razgovaramo o različitim opcijama, to vam sad ne mogu otkriti, jako nam je važno da dođemo do rješenja”, kaže Frka Petešić.

Sindikalni čelnici ne žele o detaljima

Sindikalni čelnici nisu željeli iznositi pojedinosti sa sastanka, ali smatraju dobrim što se pregovori nastavljaju.

“Dogovor je da ne iznosimo jesmo li zadovoljni razgovorom. Ali, pozitivna je činjenica da nastavljamo pregovore”, rekao je čelnik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić.

Na pregovorima sudjeluje i premijerov posebni savjetnik akademik Zvonko Kusić, koji je za N1 izjavio kako vjeruje da će se status prosvjetnih radnika popraviti “kroz razne modalitete”.

“Paralelno će ići ovaj društveni dio, koji je nematerijalan, a koji je bitan. Tu se osjetila nepravda koja se gomilala, tu su se gomilale razne emocije, ali to je dulji društveni proces”, rekao je Kusić.