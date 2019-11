PREGOVORI SE NASTAVLJAJU: Ali, nema dobrih vijesti. Čak i da danas postignu dogovor, škole sigurno neće biti ni u četvrtak…

Sastanak sa sindikatima nastavlja se i danas, a u četvrtak nema nastave u školama

Nakon jučerašnjeg velikog prosvjeda i sastanka obrazovnih sindikata s predstojnikom Ureda premijera Zvonkom Frkom Petešićem, koji je trajao od16 do gotovo 23 sata, pregovori se i dalje nastavljaju. Iako se govorilo da će nastave biti u četvrtak ako dođe do dogovora, to ipak nije točno. Nastave u četvrtak neće biti, a sastanak sa sindikatima nastavlja se i danas.

“Sindikalisti su opovrgnuli tu informaciju. Rekli su kako sigurno neće biti nastave niti u četvrtak. Ako i dođe do bilo kakvog dogovora danas onda će sindikati prvo morati provesti referendum među svojim članstvom. Prekratak je rok da bi se to napravilo samo u utorak i srijedu, a da onda nastava počne u četvrtak. Jasno je da ako do dogovora dođe, da nastave neće biti niti u četvrtak”, rekao je Goran Latković za RTL.

On je izjavio i kako nije bilo naznaka o dogovoru. “Sve izgleda tako da Vladin pregovarački tim dođe s određenom ponudom, onda sindikati odbiju to, Vladin tim se povuče u ured, a sindikalisti odu na pauzu. I tako iz kruga u krug”, opisao je Latković jučerašnje pregovore u Banskim dvorima.

Plenković: ‘Za kompromis je potrebno dvoje’

Pregovore je jučer u popodnevnim satima komentirao i premijer Andrej Plenković koji je bio u Osijeku. Na pitanje kakvi su njegovi stavovi nakon prosvjeda, Plenković je rekao da poštuju učitelje i pravo na štrajk. “Nama su u interesu i obrazovanje i prava djece da redovito pohađaju školu.”

“Mi smo tu da postignemo kompromis, a za kompromis je potrebno dvoje. Budući da razgovori u ovom trenutku traju, ne mogu vam ništa drugo reći”, kazao je Plenković. Na pitanje je li optimističan što se tiče pregovora rekao je: “Kao predsjednik Vlade koja je povećala plaće već sada za 11,5 posto, a povećat će se za još 6 i nešto posto, to je 18,3 tijekom iduće godine plus još zajamčenih dva prije nekoliko dana i još sada razgovaramo… Pa vi recite je li to tako loše u mandatu jedne vlade dobiti povećanje plaće od 20 posto”, kazao je Plenković.

Potraga za prihvatljivim rješenjem

Nakon sastanka, sindikalist Branimir Mihalinec rekao je da se zadnji put opekao kad je rekao kakvog je dojma, pa je samo dodao da je više opcija na stolu. Šef premijerova Ureda Frka Petešić izjavio je da pokušavaju naći rješenje koje će biti prihvatljivo za obje strane.

“S međusobnim uvažavanjem pokušavamo naći jedno rješenje koje bi bilo obostrano prihvatljivo. Apsolutno smo svjesni sitaucije u obrazovanju. Činjenica je da se kroz godine nagomilala razlika u plaćama i da tu postoji nepravda koju treba ispraviti i to želimo rješiti dugoročno i na kvalitetan način. Ovdje se pokušava naći jedna premosnica kako bismo u najkraćem ogućem roku riješili tu nepravdu, ali da paralelno, neovisno o tome, riješimo to kroz pitanje koeficijenata koji su jako složeno pitanje u sustavu obrazovnanja i koji se ne mogu prelomiti preko koljena.

To zhatijeva detaljnu analizu, partnersku suradnju. Isto tako smo svjesni da ljudi to ne mogu čekati. Kako ne bismo čekali kako ljudi ne bi bili zakinuti dalje, tražimo kvalitetno rješenje koje će omogućiti da se ta razlika kompenzira. Sad razgovoramo o tome na koji način to napraviti imajući u vidu širu slik i mogućnosti koje su pred nama. Tražimo rješenja koja su održiva, koja neće značiti veću presiju na porezne obveznike, a koja će s druge strane zadovoljiti zaposlene u obrazovanju dok se ne riješi dugoročno i na kvalitetan način cijelo pitanje kroz pitanje koeficijenata”, rekao je Frka Petešić.

Neizvjesna situacija

Jučer oko 18 sati sindikati su izašli na konzultacije da bi se dogovorili kako će se dalje postaviti u pregovorima. Neslužbeno se doznaje da na stolu nisu koeficijenti nego dodaci na plaću kojima sindikatima baš nisu zadovoljni, izvijestila je u RTL-u Danas Matea Damjanović, a situacija je neizvjesna.

“Ponuda koju nam je dala Vlada vrlo je mala”, rekla je glavna tajnica Sindikata učitelja Ana Tuškan novinarima te dodala da se raspravlja samo o dodacima. Sindikati su u više navrata izašli iz zgrade Banskih dvora na “pauzu”.

Šprem nije optimistična

U dogovor je uoči sastanka vjerovao posebni savjetnik premijera akademik Zvonko Kusić. Nije htio otkriti detalje ponude, rekao je samo kako ponuda treba biti takva da obje strane budu zadovoljne. Optimizam vladajućih ne dijeli Sanja Šprem. Smatra da Vlada nije pokazala intenciju da riješi problem.

“Baš ne dijelim taj optimizam. Mislim da je kranje vrijeme da se problem riješi, ali optimistična nisam. Vlada svo vrijeme nije pokazala ni intenciju ni želju da se to riješi. Svi ste svjesni marginaliziranja, podcjenjivanja… Ni danas ne očekujem neki odmak. Očekivala sam da na sastanku bude premijer jer on snosi odgovornost za štrajk. Vlada i premijer moraju preuzeti odgovornost za sustav obrazovanja i štrajk. Ponuda ide na referendum kada to bude konačna ponuda”, rekla je Šprem jučer uoči sastanka.

Prosvjed ‘Hrvatska mora bolje’

Sindikati obrazovanja održali su u ponedjeljak u podne na Trgu bana Jelačića prosvjed pod geslom “Hrvatska mora bolje” s kojega su poručili da se štrajk prosvjetnih radnika pretvorio u pokret za bolje obrazovanje i budućnost Hrvatske.

Prosvjetari štrajkaju već 31 dan, prvo po cirkularnom modelu, a od prošlog utorka krenuli su u opći štrajk, tako da su učenici dosad izgubili 11 dana nastave. Štrajkaju tražeći povećanje koeficijenata složenosti poslova u obrazovanju za 6,11 posto, kako bi se riješio problem zaostajanja njihovih plaća u odnosu na druge javne službe.

Vlada im je dosad nudila povećanje osnovice u idućoj godini za 6,12 posto, po modelu 2+2+2 posto, te izradu analize plaća u javnim službama, u okviru koje će biti uređeni koeficijenti u sustavu osnovnog i srednjeg školstva, znanosti i visokog obrazovanja. Ako novi sustav koeficijenata ne bude gotov do kraja lipnja, Vlada je ponudila i dodatak na plaću od 2 posto. Sindikati su to odbili ističući da rast osnovice ne rješava problem zaostajanja njihovih plaća za drugim javnim službama.

