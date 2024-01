Što nas čeka u 2024. i to s konkretnim prognozama? Ne "čekaju nas izbori", nego "evo tko će na izborima pobijediti". Zato se Mojmiri Pastorčić u Direktovom studiju pridružio reporter Petar Panjkota.

Puno smo puta čuli da je 2024. superizborna godina i to ne samo u Hrvatskoj.

"Možemo reći i turbomegaizborna jer nikad se u povijesti čovječanstva nije dogodilo da imamo toliko izbora u jednoj godini. Na ovaj ili onaj način održat će se u više od sedamdeset država u kojima živi polovica svjetske populacije, a više od dvije milijarde birača imat će pravo glasati", rekao je Panjkota.

"Od svih izbora, a ima ih posvuda, ključni za sve globalne procese, bit će američki u studenom. Iako još ništa nije sigurno, kako sad stvari stoje, čini se da ćemo gledati dvoboj aktualnog predsjednika i njegovog prethodnika, dakle dvojice starčića koji zajedno imaju 160 godina i obojica imaju taj uteg godina. Ali kod Bidena je on puno primjećeniji", istakno je.

'Trump je favorit'

Panjkota je rekao da bi se usprkos Trumpovih optužnica moglo reći da je on favorit.

"Nevjerojatno je stvarno. Praktički sa svakom novom objavljenom optužnicom, a to je sad već 90 plus za ta četiri kaznena djela, naraste mu rejting i to u onim ključnim swing državama. U ovom trenutku bismo mogli reći da je Trump favorit i da bi odnio pobjedu da se izbori danas održavaju", kaže RTL-ov reporter.

Nisu samo američki izbori važni, održavaju se i u Rusiji i Ukrajini.

"Za Ukrajinu još nismo sigurni hoće li se održati jer za vrijeme tog ratnog stanja se izbori ne bi trebali održavati. Ali Zelenski nije baš raspoložen za to, no svakako će se dogoditi u Rusiji. Inače su ove godine i u Sjevernoj Koreji izbori. Ti su najmanje neizvjesni, a ovi drugi najmanje neizvjesni su u Rusiji gdje će Putin dobiti po svemu sudeći treći predsjednički mandat, ukupno peti, čime će biti najdugotrajniji ruski vladar od Staljina, a s obzirom na to da je Navaljni u Gulagu, nije ni čudo kad tako postupaš prema oporbi", smatra Panjkota.

U Hrvatskoj isti premijer, isti predsjednik

Hrvate ipak najviše zanimaju izbori na domaćem terenu. Dobivamo li novog premijera, novog predsjednika ili starog premijera i starog predsjednika?

"Naginjemo potonjem, ali hajdemo redom. Prvo će se dogoditi Europski izbori za koje jedino znamo datum. Dogodit će se od 6. do 9. lipnja, mi ćemo birati 12 od ukupno 720 eurozastupnika, a kako se zbog ideoloških tema poput imigranata očekuje zaokret cijele Europe udesno, za očekivati je da ćemo i mi u tom smjeru okrenuti. Pa ćemo vidjeti hoćemo li umjesto Mislava Kolakušića ili Ivana Vilibora Sinčića dobiti nekog drugog teoretičara zavjera. A po svemu sudeći hoćemo", kaže reporter.

Za parlamentarne izbore u Hrvatskoj nismo još sigurni kad će se dogoditi, rekao je Panjkota.

"Najkasnije krajem ljeta, ali čujemo sad od vladajućih da naginju tome da budu već na proljeće, možda čak krajem travnja i početkom svibnja, dakle prije europskih, a gledaju, naravno kako im raste i pada rejting. Pretpostavljam da će se imati još nečim pohvaliti možda tih prije tih izbora. Mi možemo pretpostaviti da će, kako sad stvari stoje, Andrej Plenković dobiti još jedan mandat, ali da će ovaj put morati u koaliciji, ali da će u koaliciji mora biti s nekim koje desnije od HDZ a, dakle Domovinski pokret, Most, netko tog tipa. I za kraj smo ostavili i predsjedničke izbore u prosincu, negdje polovicom otprilike. Isto ništa o njima ne znamo jer su jako udaljeni. Ne znamo praktički niti jednog kandidata. Ne znamo ni hoće li Zoran Milanović ići po još jedan mandat, rekao je da će se očitovati nakon parlamentarnih izbora i bez obzira šta se bude događalo. Ako će stvari biti takve kakve jesu sada. S obzirom da najpopularniji političar u državi i ako se kandidira, uzet će drugi mandat", ističe.

Što se događa kod Rimca?

Osim politike, komentirao je i hoće li biti novosti o nekim zanimljivim projektima poput robo taksija.

"Bojim se da će nas hrvatski Elon Musk još malo ostaviti da čekamo. Naravno, bilo je najavljeno da će se ove godine otvoriti onaj veliki kampus tamo kod Svete Nedelje, pa se nije otvorio. Otvorit će se iduće godine, ali kako je najavljeno, neće biti robot taksija još 2024. Zadnje što smo čuli od Mate Rimca je da će do kraja ove godine biti prototip, a onda flota robotaksija do 2026.", kaže Panjkota.

"A još isto tako će se i u Zagrebu događati velike stvari. Imamo Paromlin kojem se najavljuje velika obnova, najveći projekt ove aktualne vlasti. Osim toga su, naravno, i stadioni koje čekamo, ali s obzirom na to kako se stvari događaju, neće se ništa ni s Maksimirom dogoditi. Pitanje je i zapravo ono što možemo očekivati da se nešto sa stadionom u Kranjčevićevoj počne događati i svakako se neće dogoditi ništa ni s Jakuševcem, odnosno tamo ćemo smeće i dalje odlagati. Bilo bi dobro da bar doznamo hoće li se išta početi događati, odnosno kakva će biti sudbina tog famoznog Centra za gospodarenje", dodao je.

'Ćaća se vrlo vjerojatno vraća'

Odgovorio je na pitanje i vraća li se Ćaća ove godine.

"Ćaća se vrlo vjerojatno vraća zato što je odslužio već dvije trećine kazne ili dobar dio svoje kazne tako da će biti eligable za uvjetni dopust, A kako je sad već u kaznionici u Lipovici, koja je tako malo opuštenija u odnosu na Remetinec, može već ili će uskoro moći tražiti da ide vikendom doma tako da - naočale na oči i na zagrebačkoj špici Ivo Sanader vrlo, vrlo uskoro", kaže.

Panjkota je pokušao predvidjeti i što će biti s Eurovizijom i Oscarima.

"Što se tiče Eurovizije, lani je totalno show ukrao Let3 i trebali su biti puno bolje plasirani. Ja se nadam da će se konačno ukinuti ovo da petero članova žirija iz bilo koje zemlje ima toliku moć kao cijelo pučanstvo te neke zemlje", istaknuo je.

"Dakle, što se Leta 3 tiče, oni bi se mogli ponovno pojaviti na pozornici Eurovizije. Vidjet ćemo kako će proći na Dori, ali ono što će biti najzanimljivije je vidjeti hoće li se ABBA pojaviti na toj pozornici. Jer se događa u Švedskoj 50 godina nakon njihove pobjede s Waterloom. Zasad su najavili kako nisu baš u dobrim odnosima, da se neće kao okupiti, da će neki hologrami doći umjesto njih, ali prema zadnjem možda bi se čak i mogli svi zajedno pojaviti na stageu", smatra reporter.

A što je s nogometom?

"Luka Modrić će, dakle, u lipnju na Euru igrati otplesati svoj posljednji ples u kockastome. I tu možemo reći da će reprezentacija s njim prvi put ostvariti pobjedu u nokaut fazi, što se na Europskom prvenstvu još nije dogodilo, ali neće doći skroz do finala", rekao je Panjkota.

"A prvak će biti, i to sad kažem i stojim iza toga i neka nitko ne zamjeri. Nakon 19 godina čekanja, Hajduk će uzeti titulu. Igraju okej, već su jesenski prvaci, pobjeđuju čak i kad ne igraju dobro. Dinamo pak gubi bodove na sve strane. Dakle, završavamo ovaj pregled sa slavljem za Livaju i ekipu", zaključio je.

