PREDSTOJNIK UREDA PREMIJERA POTVRDIO REZOVE ČINOVNIKA: Objasnio i spajanje suprotstavljenih resora

‘Ideja je funkcionalno spojiti ministarstva čiji resori ponekad imaju suprotstavljene logike i ponekad ih je teško arbitrirati’, tvrdi

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić za RTL je komentirao smanjenje broja ministarstava, ističući kako je „15, 16, ministarstava europski prosjek” te premijer nije ni spominjao manje brojku od 12 ministarstava.

„To je negdje možda moguće. Premijer se odlučio za broj 16, ideja je funkcionalno spajanje ministarstava”, naglasio je.

Pojasnio je logiku spajanja naoko nespojivih resora.

Bolje da ministar sam prereže nego kad se trojica moraju dogovarati

„”Ideja je funkcionalno spojiti ministarstva čiji resori ponekad imaju suprotstavljene logike i ponekad ih je teško arbitrirati te na ovaj način kad imate unutar jednog resora – primjerice gospodarstvo i održivi razvoj kako će se sada zvati, a zapravo će biti gospodarstvo i energetika te zaštita okoliša, često tu imate nekakve drugačije, da ne kažem suprotstavljene logike, imate gospodarsku logiku i imate logiku za energetsku učinkovitost, niskougljičnu tranziciju i s druge strane potrebu zaštite okoliša i naravno da je puno lakše kad jedan ministar o tome odlučuje i sam prereže, nego kad tri ministra se trebaju sjesti i dogovarati kroz često mukotrpne pregovore i na taj način premijer ne mora o tome arbitirati, nego se to rješava unutar ministarstva i to je zapravo glavna ideja ovog funkcionalnog spajanja nekoliko ministarstava”., rekao je.

Pojasnio je i kako do spajanja ministarstva branitelja i onoga obrane nije došlo jer su tvrdi to potpuno nevezano resori te odbacio nagađanja kako do spajanja nije došlo zbog ustupanja SDSS-u mjesta potpredsjednika u Vladi. Priznaje kako samo spajanje ministartava neće u većoj mjeri rasteretiti proračun, ali zato će s rezovima nastaviti drugdje.

„Od oko 300.000 zaposlenih u Hrvatskoj postoji javna uprava (68.000 ljudi zaposlenih u zdravstvu, 85.000 ljudi zaposlenih u obrazovanju i znanosti, 25.000 policajaca …) , lokalna uprava ( kojoj radi četvrtina od ukupnog broja) i državna uprava. U svim ministarstvima radi nešto više od 13.000 ljudi i smanjenje nekoliko stotina ljudi u pojedinim ministarstvima neće bitno utjecati na ukupan broj državnih i lokalnih službenika”., pojapnjava Frka Petešić.

„Među prvim mjerama cilja se prepolovi broj lokalnih dužnosnika, kojih ima oko 2.000, i to u vrlo skorom roku, te da se ide na funkcionalno spajanje općina, a sve će u čevrtak predstaviti Andrej Plenković u programu Vlade”, zaključio je Frka Petešić.