PREDSTOJNIK MILANOVIĆEVA UREDA: ‘Održavanje statusa quo je neodgovorno. Ne talasaj, dobro nam je. Predsjednik želi promjenu’

Predstojnik Ureda predsjednika Republike, Orsat Miljenić, govorio je danas za N1 o izboru predsjednika Vrhovnog suda, nakon što je predsjednik Zoran Milanović rekao da neće prihvatiti ni jednog od prijavljenih kandidata.

“Ustavna ovlast predsjednika je da predloži osobu za predsjednika Vrhovnog suda i predloži Saboru tu osobu. Pred bilo koje izbore se priča o nekim teorijama zavjere. Niti je ovo prvi predsjednik Vrhovnog suda, niti je zadnji i to će biti provedeno. To da bi morao predložiti nekoga od kandidata, to čak ne kažu ni ovi ekstremisti. To nikog nisam čuo da zagovara”, tvrdi Miljenić.

Miljenić smatra da je osnovni problem u izboru kandidata za predsjednika Vrhovnog suda “bacanje magle”. “Zadržavanje statusa quo u pravosuđu nikome ne odgovara. Rezultati koje daje sudstvo – ljudi nisu zadovoljni. Postavljati zakon na način da zadržava status quo je neodgovorno. Ono što predsjednik hoće je promjena. Ili ćete zadržavati kako sada je ili će se ići u nešto novo. Ja ne vidim kako će saborski zastupnici odbiti dobrog kandidata kojeg predsjednik predloži sukladno Ustavu”, kazao je Miljenić.

Ne želi nametati kandidata

Ističe da je licemjerno govoriti predsjedniku da je trebao obavljati razgovore i nekome signalizirati da se javi na javni poziv. “Svi vidimo da nešto ne valja i na kraju nam dođe rezultat, ali je sve po zakonu. Vrijeme je da se prestane s prikrivanjem iza apsurdnih zakonskih normi u zadržavanju privilegija. Sabor je donio zakon i to je stvar Sabora”, smatra Miljenić.

Na pitanje kada bi predsjednik trebao razgovarati s premijerom Andrejem Plenkovićem i šefom SDP-a Peđom Grbinom, Miljenić kaže da je trenutno bespredmetno govoriti o vremenskom okvirima kada će se razgovori dogoditi, ali da će sigurno sve biti obavljeno na vrijeme. “Predsjednik ne želi nametati nekog kandidata, želi razgovarati o tome s premijerom i ostalim dionicima. Ako će se inzistirati na ovakvim nekakvim opstrukcijama predsjednikovog prava, onda je odgovornost na Saboru”, rekao je Miljenić.

Miljenić tvrdi da će predsjednik svoju ustavnu ovlast ispuniti, a da je na Saboru da donese odluku. “Ne mislim da će to izazvati neku dramu i velike zaostatke. Ponovno smo se doveli u situaciju da razgovaramo o ovakvim stvarima, umjesto da razgovaramo o stvarnom stanju u pravosuđu. Ovdje se radi isključivo o pokušaju zadržavanja statusa quo. Ne talasaj, ne diraj ništa, dobro nam je kako je – s jedne strane. I s druge strane se radi o predsjednikovoj želji da se to mijenja”, rekao je Miljenić.

Govoreći o potencijalnom kandidatu, Miljenić je rekao da se razgovara s ljudima i o ljudima te da će predsjednik u trenutku kad se dođe do kandidata pokrenuti postupak sukladno Ustavu. Ideja je, tvrdi Miljenić, da se nastoji izbjeći da pravosuđe postane politički problem oko kojeg će se lomiti većine i manjine. “Nezamislio je da ako bude dobar kandidat, da bilo tko ospori predsjednikovo pravo da predlaže. Mislim da će to biti dobar kandidat oko kojega će se svi složiti”, poručio je zaključno.

