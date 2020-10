PREDSTAVNIK VELEDROGERIJA: ‘Beroš nas je na sastanku šokirao svojom izjavom, tada smo prekinuli pregovore’

‘Pregovori su jučer prekinuti nakon što nam je gospodin Beroš rekao da smanjimo promet u bolnicama na što smo mi ostali u šoku jer je on naš resorni ministar i odgovoran je za zdravstvenu skrb pacijenata’

Predstavnici veledrogerija jučer su otišli sa sastanka s ministrom zdravlja Vilijem Berošem i ministrom financija Zdravkom Marićem jer su veledrogerije očekivale uplatu od dvije milijarde kuna do kraja godine. Ukupni dug koji su napravile bolnice i ljekarne iznosi pet milijardi kuna, dok samo dug bolnica iznosi 4,3 milijarde.

Kako je RTL doznao, ponuđeno im je tek 200 milijuna kuna što je izazvalo napuštanje spomenutog sastanka s ministrima i to nakon samo pola sata. Jasminko Herceg, direktor firme Medika, za RTL je otkrio što se jučer dogodilo na sastanku s ministrima.

“Pregovori su jučer prekinuti nakon što nam je gospodin Beroš rekao da smanjimo promet u bolnicama na što smo mi ostali u šoku jer je on naš resorni ministar i odgovoran je za zdravstvenu skrb pacijenata. Mi i ovako i onako robe već neko vrijeme nemamo, isporučujemo sporadično i tu se ništa nije promijenilo. Danas će na listu bolnica kojima se ne isporučuje ući još neke bolnice kao što su zagrebačka Klinika za infektivne bolesti ‘Dr. Fran Mihaljević’, Klaićeva, KBC Osijek, KBC Split… što će dodatno otežati situaciju”, rekao je Herceg za RTL.

‘Beroš je odgovoran, uopće ne brine za financije’

Šef Medike potvrđuje da im je na sastanku ponuđeno tek 200 milijuna kuna umjesto dvije milijarde. Kaže da su ministri rekli da bi taj iznos morali “nagrebati” narednih tjedan do 10 dana. Herceg kaže da su predstavnici veledrogerija rekli da poštuju to i da im zahvaljuju, no da to još nisu dobili i da ne znaju kada će dobiti.

Premda se razgovaralo i o dodatnim sredstvima koja bi trebala biti određena nakon rebalansa proračuna, Herceg je kazao da do tog dijela nisu došli baš zato što dogovorenih 200 milijuna kuna još uvijek nisu dobili. Od tog iznosa, Medika je trebala dobiti 50 milijuna kuna, a oni od bolnica potražuju gotovo milijardu i pol kuna.

“Ja tu prije svega vidim odgovornost ministra Beroša koji uopće ne brine za financijsku stabilizaciju zdravstvenog sustava”, smatra Herceg.

‘Netko mora snositi odgovornost što Zarazna za vrijeme korone nema svoju robu’

Direktor Medike dodaje i da je nevjerojatna situacija da Zarazna za vrijeme korone nema svoju robu te da netko za to mora odgovarati.

“Mi smo dali prijedlog Vladi da do 30. lipnja iduće godine kreditiramo i financiramo državu s dvije milijarde kuna, dakle tu spadaju četiri veledrogerije, a cijeli sustav s tri milijarde dok ne završi priča oko Covida. Spremni smo tri milijarde kuna nositi na svojim leđima neko vrijeme, ali nikako pet milijardi kuna”, poručio je Herceg.

Dodatni teret na budžet RH

Herceg je kratko opisao i kako određuju cijene lijekova u Hrvatskoj koje su iste kao i u ostatku Europe. Objasnio je da postoje tri referentne zemlje na temelju kojih HZZO ispregovara cijene, no ne i s veledrogerijama.

Kaže da oni ne određuju niti koji lijek ide na listu niti koja mu je cijena. Oni su, objašnjava Herceg, samo distributer, što znači da prevoze robu za naknadu.

“U prvih šest mjeseci mi imamo profitnu maržu od samo jedan i pol posto, odnosno na dvije milijarde kuna mi smo imali 20 milijuna kuna dobiti. Veledrogerije ne zaračunavaju kamate bolnicama što je jedna naša glupost jer to bi bio još jedan dodatan teret na budžet RH. Bojim se da će do toga jednog dana i doći”, zaključio je Jasminko Herceg za RTL.