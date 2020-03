PREDSTAVNIK SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA: ‘Suspenzija određenih prava radnika nije bila samo glasina’

Poručio je da bilo kakva promjena propisa u pravcu smanjivanja prava radnika za sindikate mora biti isključivo na temelju tripartitnog sporazuma, koji bi upućivao na dijalog sindikata i poslodavaca, kako na sektorskoj, tako i na razini “kućnih” kolektivnih ugovora

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel rekao je u petak da prijedlog zakona o suspenziji određenih prava radnika nije bio samo glasina i poručio da sindikati ne pristaju ni na kakve jednostrane mjere.

Novosel je nakon sjednice GSV-a izjavio da sindikati nisu tužili Vladu Europskoj konfederaciji sindikata na temelju glasina, nego konkretnog prijedloga zakona koji je izišao u javnost, a omogućio bi poslodavcima da sami donose odluke o radnom vremenu, otpuštanju, otkazivanju kolektivnih ugovora itd.

“Na to smo pravovremeno reagirali i drago mi je da je danas predsjednik Vlade rekao da to u ovom trenutku apsolutno ne dolazi u obzir”, kazao je Novosel.

Sindikati spremni razgovarati s poslodavcima

Poručio je da bilo kakva promjena propisa u pravcu smanjivanja prava radnika za sindikate mora biti isključivo na temelju tripartitnog sporazuma, koji bi upućivao na dijalog sindikata i poslodavaca, kako na sektorskoj, tako i na razini “kućnih” kolektivnih ugovora.

Rekao je da su sindikati spremni razgovarati s poslodavcima, ali da trenutno donošenje bilo kakvih zakonskih rješenja koji bi derogirali bilo koja prava zbog nekih pojedinačnih slučajeva ne dolazi u obzir.

Novosel kaže da građevinski sektor radi u gotovo punom kapacitetu, kao i kemijski i drvoprerađivački, no problem su turizam, ugostiteljstvo i promet, pa za radnike u tim sektorima treba učiniti sve da zadrže radna mjesta i ne širiti paniku da će im se smanjivati prava.

“Bude li to potrebno, onda to mora biti proizvod dogovora radnika i i poslodavaca, a kolektivni ugovori su za to glavni instrument”, rekao je Novosel.

Smišljaju kako sačuvati radna mjesta

Dodao je da sindikati ovih dana u tvrtkama razgovaraju s upravama i dogovaraju premosnice kako sačuvati radna mjesta te da su na to spremi sindikati i u državnom i javnom sektoru.

“Suprotstavit ćemo se suspenziji bilo kakvih radnih prava koja bi se jednostrano donosila i ne bi bila produkt dogovora. U ovom trenutku je dogovor i socijalni dijalog jedino što nas može spasiti, rekao je Novosel.