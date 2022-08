Velika Britanija ovih je dana osjetila rast cijena energenata i do 400 posto. Čelnici šest najvećih britanskih kompanija strahuju da su nagli skokovi u troškovima veća opasnost za zemlju od covid krize, kada su pubovi bili prisiljeni ostati zatvoreni dulje vrijeme.

Primjerice, polovina od 10.500 britanskih restorana koji poslužuju ribu i krumpiriće – popularni fish&chips – mogli bi zatvoriti svoja vrata zbog poskupljenja energenata.

Greene King, JW Lees, Carlsberg Marston’s, Admiral Taverns, Drake & Morgan i St Austell Brewery oglasili su uzbunu jer su cijene plina jednostavno izvan kontrole.

Očekuje li hrvatske ugostitelje sličan ili isti scenarij, pitali smo predsjednicu Nezavisne udruge ugostitelja, Žakline Troskot i predsjednik Udruge ugostitelja Kvarnera i Istre, Vedrana Jakominića.

'Energetni su skočili do 400 posto'

"Mi smo već usred toga, to nas više niti ne očekuje. Dok je građanstvo donekle zaštićeno u pogledu energenata, jer je tu Vlada intervenirala, kod poduzetnika i nije baš tako. Iskreno ne znam zašto je nekima poskupilo 100, a nekima 300 ili 400 posto. Pokušavamo i dalje doći do zaključka - ako je već poskupilo - zašto onda nije prema svima isto? Prvo su nam namirnice išle gore, minimalno 30 posto, a onda je krenulo i s energentima. Kad slušamo sve što se događa u svijetu, ne možemo očekivati nikakvu bajnu jesen", rekla nam je Troskot.

'Trenutno nemamo ništa u rukama'

"Nadam se da ćemo iznaći neki model da možemo funkcionirati i da se nekako preraspodjeli taj trošak jer poskupljenje snose ne samo ugostitelji, već i svi poduzetnici. Očekujem taj neki plan koji se već dugo najavljuje, o tome da će se nešto konkretno i poduzeti. To bi bilo jako tužno da se nakon korone i svega što je uloženo da sačuvamo naša radna mjesta, da to sad sve propadne.

Trenutno nemamo ništa u rukama. Ništa se trenutno ne događa, ali želim vjerovati da Vlada neće ostati imuna na ovu situaciju, da će shvatiti ozbiljnost situacije i da će se nešto poduzeti. Struja i plin su mnogim proizvođačima osnovi alati za rad. Ako to sad sve pogasimo - gdje smo? Onda smo ugasili cijelu Hrvatsku. Mi Hrvati naučeni smo boriti se u teškim situacijama, ali da nije bilo korone, vjerujem da bi naši pronašli neko rješenje i ovaj put. Sada bi nas spasio samo čarobni štapić", dodala je Troskot.

'Malo i mikro poduzetništvo ključ je za normalan život u Hrvatskoj

Vedran Jakominić pak tvrdi da ovo nije problem samih ugostitelja.

"Ne radi se uopće samo o ugostiteljima, to je problem lančane prirode u Hrvatskoj. To je problem svih malih industrija u Hrvatskoj. Velike tvrtke imaju više sustava zaštite - od potpora financijskih institucija preko pregovaračko-lobističke pozicije do ekonomije obujma koje ih štite od najtežih posljedica, no mala je ekonomija druga priča. Tu bilo kakva promjena uzrokuje teže posljedice. Ono što se događa zadnjih par godina je u biti započelo, recimo, 2012. godine. Volio bih naglasiti da je malo i mikro poduzetništvo domaćih poduzetnika ključ za normalan život i nezavisnost Hrvatske. Korporativni sustavi većinom su u stranom vlasništvu i imaju svoje principe poslovanja", naglašala Jakominić.

Zanimalo nas je ima li smisla, u svjetlu ovakvih događanja, pokretati neki manji vlastiti posao - primjerice, bilo da se radi o izradi nakita ili personaliziranih ukrasa.

"To je sada jedna specifična situacija. Bilo tko tko može poslovati u malom obrtu, da proizvodi kod kuće, ima zaštićenu kućnu tarifu i za njega je ovo idealno vrijeme da pokuša plasirati svoje proizvode. Ponavljam, radi se izuzetno sitnom poslovanju, no to je nešto što će biti izuzeto budući da je kućna struja socijalna kategorija, dok malo poduzetništvo plaća 10 puta veće struje i troškove u usporedbi s tim", zaključuje Jakominić.