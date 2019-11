PREDSTAVNICA SINDIKATA NAPALA MINISTRICU DIVJAK ZBOG ‘NEVJEROJATNE PRESICE’ PA ZAPRIJETILA PREMIJERU: ‘Ako ne platite štrajk…’

Glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja poručila je Vladi da će ih ako ne plate štrajk na kraju sve koštati više nego dvostruko

“Nevjerojatno mi je da oni stavljaju datum 15. studenoga da je odjednom nezakonit. Po čemu to? A ako ne plate štrajk, na kraju će ih sve koštati više nego dvostruko. Ako ne plate štrajk, morat će platiti nadoknade, prekovremene, subote… Sve to će ih koštati puno više”, rekla je za RTL Direkt glavna tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan vezano za poruku Vlade da štrajk više neće biti plaćen, zbog čega bi prosvjetari po danu mogli izgubiti oko 300 kuna.

Dodala je da je jedinstvo sve veće i da ne vidi načina na koji bi se sve moglo raspasti. Što se tiče izjave ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak da “ne želi sudjelovati u igri moći između premijera i sindikata”, rekla je kako joj je ta cijela konferencija djelovala “nevjerojatno”. “Mi smo govorili da je sve ‘igra prijestolja’ HDZ-a i HNS-a, trgovina foteljama pa je ona valjda našla zgodnu igru riječi da je rekla ‘igra moći’. Mislim da je na engleskom to serija ‘Political Animals’. Možda je tu pogrešno ubacila sindikate, ali politika je svakako unutra”, tvrdi Tuškan.

Je li ugrožena školska godina?

Od jučer je štrajk prosvjetara prešao iz cirkularnog u frontalni, tako da su sve škole svaki dan u štrajku sve do ispunjenja svih zahtjeva, tj. povećanja koeficijenta za 6,11 posto. Zbog toga su neki počeli s nagađanjem da je takav štrajk uvod u raspad školske godine. “Ne vjerujem da će štrajk dovesti do raspada školske godine, nadam se da će se naći razuma i riješiti situacija za koju je odgovorna isključivo Vlada. Nevjerojatno mi je, nikad u životu nisam toliko gledala televiziju kao proteklih dana, ali jedino od tamo saznajem detalje. Nema dijaloga, sve ide preko medija i to je – katastrofa”, rekla je Tuškan.

Osim što su prosvjetni sindikati dobili od Vlade poziv za sastanak u četvrtak, zajedno sa svim drugim sindikatima državnih i javnih službi, Tuškan kaže da su uz poziv dobili još manju ponudu. “Premijer je rekao da uključimo racio i razmislimo o ponudi, a dobili smo još manju ponudu. Ne znam kako na taj način misle riješiti problem. Nije cjenkanje to što tražimo, tražimo opravdano, možemo se dogovarati oko dinamike, načina. Vladino ponašanje omalovažava svakog zaposlenika i to je prevršilo svaku mjeru. Nećemo odustati”, poručila je Tuškan.

Nepravedni koeficijenti

Od povećanja koeficijenata složenosti poslova ne odustaju, što je 6,11 posto u prosjeku, a, kaže Tuškan, za neke se traži više ili manje. Pritom joj je nevjerojatno bilo da je ministrica Divjak izjavila da su koeficijenti nepravedni.

“Oni cijelo vrijeme pričaju da su nepravedni, a mi tražimo da se to izjednači. Povećanjem osnovice svake godine ta će razlika biti sve veća. U Strategiji razvoja obrazovanja, znanosti i tehnologije imate mjeru koja kaže da visina plaće učitelja mora biti usklađena s prosječnom plaćom visokoobrazovnog sektora. Vlada se na to obvezala, nisu došli Marsovci. Zaslužuje se više, obećalo se više”, rekla je Tuškan.

Također uvjerava da će u svemu tome, neovisno o trajanju štrajka, napraviti sve da nijedan učenik ne bude zakinut: “Neće biti zakinuti za ono što im pripada. Trenutačno je najteže roditeljima i doista im hvala što velik broj njih podržava ovu akciju jer znaju koliko su za njihovu djecu važni zaposlenici”, kaže Tuškan.

