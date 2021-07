Od 2. kolovoza u svim članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, počinje izdavanje i primjena nove generacije osobnih iskaznica, tzv. e-osobnih. Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović na sjednici Vlade je objasnio što sve građani dobivaju time i kako će nova e-osobna izgledati.

"Osobna iskaznica postaje biometrijska isprava, ima status pune isprave na području EU-a kao putovnica pa će omogućiti brži prelazak kontrola na graničnim prijelazima i neometan prolaz kontrole u zračnim lukama. Također, e-osobna objedinit će osobnu i zdravstvenu iskaznicu te će sadržavati i matični broj", kazao je Božinović.

Korištenje i na mobitelu

Osim toga, piše RTL, pojačat će se sigurnosni standardi, jer će uz postojeći elektronički nosač podataka, u e-osobnu biti ugrađeni i biometrijski podaci s prikazom lica i otiscima dva prsta.

Nova osobna iskaznica moći će se koristiti na mobitelima i tabletima, a aplikacija će biti besplatna. Korisnicima će biti omogućena i jednostavna prijava u sustav e-građani, ali i e-usluge, poput digitalnog potpisa. Na 11 lokacija u policijskim upravama osigurani su i e-kiosci za aktivaciju iskaznica.

Za maloljetnike besplatna

Nova iskaznica izdavat će se na razdoblje od pet do 70 godina života. Oni koji imaju važeće stare iskaznice, ne moraju odmah podnositi zahtjev za e-iskaznicom. Za djecu do 18 godina, izradu prve iskaznice financirat će država. Za to je u proračunu osigurano milijun i pol kuna.

"Cijena izrade novog dokumenta će u redovnom postupku iznositi 100 kuna, a za osobe iznad 70 godina – 70 kuna. Cijena za žurni postupak se ne mijenja", poručio je Božinović.

Zbog prelaska na novi sustav u petak i tijekom vikenda neće se primati novi zahtjevi za izradu osobnih iskaznica, već će se moći samo podići gotove iskaznice.