PREDSTAVLJEN ZAJEDNIČKI PROJEKT NAĐIJA I HUIĆA: ‘Jedini sam kandidat za gradonačelnika Zagreba koji zagovara ukidanje prireza’

‘Garantiramo građanima da ćemo ukinuti prirez u sljedećem mandatu u Gradu Zagrebu, poručio je Davor Nađi

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika stranke Fokus Davor Nađi i predsjednik Udruge poreznih obveznika Lipa Davor Huić u subotu su predstavili zajednički projekt “kalkulator ukidanja prireza” uz pomoć kojeg građani mogu izračunati koliko bi novaca uštedjeli ukidanjem prireza.

“Kalkulator ukidanja prireza” objavljen je na internetskim stranicama stranke Fokus. Nađi je na konferenciji za novinare objasnio da kalkulator funkcionira tako da svaki građanin iz svoje neto ili bruto plaće može napraviti izračun i vidjeti koliko on ili članovi njegovog kućanstva i mjesečno i godišnje plaćaju prireza. Također, napravljen je prikaz što sve za taj ušteđeni novac, kad se ukine prirez, građanin može kupiti. Nađi je istaknuo da se tu radi o ozbiljnim uštedama.

Poručio je da je jedini kandidat za gradonačelnika Zagreba koji zagovara potpuno ukidanje prireza, a to garantira time što je jedini koji je već prije vodio neki grad i gdje su u Svetoj Nedelji kada su imali priliku u potpunosti i ukinuli prirez. “Garantiramo građanima da ćemo ukinuti prirez u sljedećem mandatu u Gradu Zagrebu”, poručio je Nađi. Istaknuo je da prirez u Zagrebu iznosi 18 posto i najveći je u Hrvatskoj.

“Prihod od prireza je otprilike 833 milijuna kuna planiran za ovu godinu i iako to na prvu možda zvuči puno treba imati na umu da je cjelokupni proračun Grada Zagreba 14 milijardi kuna i da je to zapravo samo šest posto ukupnih prihoda. Dakle, nije istina ono što mnogi tvrde da je prirez krucijalni prihod grada i nitko me ne može uvjeriti da u Gradu Zagrebu, u poslovanju Grada i Holdinga ne postoji prostor za racionalizaciju šest posto rashoda”, istaknuo je Nađi.

Brojne investicije

Objasnio je da u Fokusu ne samo da će planirati smanjenje rashodovne strane za tih 833 milijuna kuna, nego za tri milijarde kuna. “Dakle, bit će tu i više nego dovoljno prostora za ukidanje prireza ali i za neke nove investicije”, poručio je Nađi. Kaže da se vidi da se aktualni gradonačelnik Milan Bandić “razbacuje novcem građana” te je pozvao svakog građanina Zagreba da se zapita “želi li da taj novac ostane u njegovom džepu ili ga želi dati u ruke nekom budućem Milanu Bandiću”.

Naglasio je da je stranka Fokus svojim dosadašnjim djelovanjem dokazala da njezini čelnici u gradovima i općinama gdje obnašaju izvršnu vlast realiziraju obećanja o ukidanju ili smanjenju poreza i ostalih nameta. Naveo je da su u Svetoj Nedelji ukinuli prirez i cijeli niz drugih poreza poput poreza na potrošnju i komunalnog doprinosa za većinu investicija, uključujući i stanogradnju. Također, ukinuli su i naknadu za taxi dozvolu te komunalnu naknadu za hotele, apartmanska naselja i kampove te smanjili komunalnu naknadu za oko 90 posto građana.

U Dugom Selu i Zelini ukinut je porez na potrošnju. Također, primjer je i općina Pirovac. Kad je krenula korona kriza, Fokus je, kaže Nađi, ostala jedina stranka gdje su svi njezini čelnici jedinica lokalne i regionalne samouprave u vrlo kratkom roku imali jedinstveni paket pomoći gospodarstvu na razini gradova i općina.

Predsjednik Udruge poreznih obveznika Lipa Davor Huić kaže da se ovdje radi o “sukobu svjetova”. “S jedne strane, imate ljude koji predlažu povećanje poreza, povećanje nameta, nove namete, novi harač na plaće. S druge strane, imate ljude koji predlažu, zagovaraju i zalažu se za ukidanje prireza i ne samo da se zalažu za to nego su te stvari već proveli kada su imali prilike obnašati vlast”, kaže Huić. “Građani moraju odlučiti hoće li birati ove koji će im nove namete izmišljati ili one kandidate na izborima koji će im smanjivati namete i dati im”, poručio je Huić.