MINISTAR MARIĆ PREDSTAVIO PRORAČUN ZA 2019. GODINU: Ima odličnu vijest za zaposlene

Od 1. prosinca, kazao je ministar financija, mijenja se uredba o neoporezivim davanjima poslodavaca pa se neporezivi dio diže s 2500 na 7000 kuna, što znači da će poslodavci moći isplaćivati veće božićnice, uskrsnice i regrese bez poreza

Ministar financija Zdravko Marić predstavio je na današnjoj sjednici Vlade rebalans državnog proračuna za 2018. i proračun za iduću godinu utemeljen na projekciji rasta BDP-a od 2,9 posto.

“Izvoz roba i usluga je glavni pokretač zajedno s osobnom potrošnjom i investicijama. Domaća potražnja je glavni pokretač rasta. Da nema porezne reforme, stopa rasta bila bi niža za 0,3 posto”, kazao je Marić, a prenosi N1.

Proračun temeljen na rastu BDP-a od 2,9 posto

“Projekcija proračuna za iduću godinu temeljena je na stopi rasta BDP-a od 2,9 posto. Mislim da smo na tragu velike većine analitičara, bilo domaćih, bilo inozemnih, uzevši u obzir sve elemente s kojima u ovom trenutku raspolažemo, po pitanju objavljenih makroekonomskih podataka, a isto tako i nekih naših očekivanja”, dodao je.

“Glavni porezni prihodi su redom PDV – kod kojeg dolazi do rasta, potom porezi i trošarine kod kojih dolazi do rasta od 3 posto, nakon toga idemo na porez na dobit kod kojeg projiciramo 8,8 milijardi kuna”, rekao je Marić te dodao da su rashodi planirani u iznosu od 143 milijuna kuna, što je takošer povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Ministar financija rekao je također da će na sve lijekove primjenjivati se snižena stopa PDV-a od 5 posto, bez obzira idu li na recept ili bez recepta.

Poslodavci će moći isplaćivati veće božićnice i regrese

Ujedno je otkrio i jedno iznenađenje: od 1. prosinca mijenja se uredba o neoporezivim davanjima poslodavaca pa se neporezivi dio diže s 2500 na 7000 kuna, što znači da će poslodavci moći isplaćivati veće božićnice, uskrsnice i regrese bez poreza.

“Proširujemo ne samo iznos nego i obuhvat. Kako god to poslodavac nazvao i zaposlenih primio, bila to već spomenuta božićnica, regres, uskrsnica, godišnji obrok, 13 plaća, to je na njima da definiraju i u to se nećemo petljati. Najvažnije je da ukupni iznos s postojećih 2500 kuna povećavamo na 7500 kuna. Dakle, tri puta povećavamo iznos neoporezivih primitaka”, kazao je.