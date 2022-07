Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovno se obrtio javnosti večeras iz Nuštra. Kao i uvijek, komentira najnovija zbivanja u zemlji, a ovoga se puta osvrnuo na ostavku ministra financija Zdravka Marića.

"Ha, čovjek je otišao. To je njegovo pravo. Ne znam nikakve detalje, ne znam razloge zašto je dao ostavku. Zamijenit će ga već netko. To je, nažalost, sve više i više tehnički posao. Zadnje bezobrazne mjere smo radili mi kad smo morali ići u rat s bankama 2013., 2014. i 2015. godine", poručio je Milanović.

"Marić je relativno korektan. Ja tu, nažalost, imam i malo osobnoga, jer su mene njegovi suradnici proganjali da sam uzeo nekakav kredit, dok je on u isto vrijeme uzeo kredit u državnoj banci s kamatom duplo manjom nego ja. Ja taj kredit i dalje plaćam, on je otišao iz Vlade, zadržao je taj kredit, onda je Most tražio da ode... Dakle, zbog toga se u politici gubi glava u Zapadnoj Europi. Hrvatska još, nažalost, nije na toj razini.

Kažem, ovo je osobna nota. Meni je šef njegov, tadašnji ministar financija, prigovarao da sam preplatio svoj kredit, što i jesam. Mislim, kao zadnja budala sam uzeo kredit u zapadnoj banci za stan, dok je njegov pulen kao predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke dobio kredit s kamatom od tri posto. To je to. To je Hrvatska", dodao je predsjednik, osvrnuvši se na optužbe tijekom kampanje na proteklim predsjedničkim izborima.

"Morao sam ovo spomenuti, jer ne bih pridavao nikakva posebna svojstva Mariću. On je bio srednji menadžer u Agrokoru, kod Ivice Todorića. Dijelio je sobu s jednim fond menadžerom, koji je privatni poduzetnik, za razliku od Marića. Ali, želim mu sve najbolje u životu. Nije bio antipatičan. Barem nije meni, to je velika stvar", ustvrdio je Milanović.

Na upit novinara je li korektno otići na prekretnici u ekonomiji i u tijeku inflacije Milanović je poručio da nitko ne bi trebao to precjenjivati. "Nažalost, u ovoj Vladi o svemu odlučuje jedan čovjek i za sve se pita samo njega. Dakle, tu nema nikakve ravnoteže. Oni koji mu daju bezuvjetnu podršku, a nisu iz njegove stranke, preuzimaju odgovornost za sve što ne valja. To je njhivo problem. Prema tome, neće se ništa promijeniti. Gospodin koji dolazi će raditi isto, posebno u svjetlu ulaska Hrvatske u eurozonu. Tu autonomije više nema. Kad kažem da to možete raditi vi, malo pretjerujem", osvrnuo se Milanović i na Marićevog nasljednika, Marka Primorca.

Uskoro opširnije...