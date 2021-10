Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanom postrojavanju povodom obilježavanja 30. godišnjice ustrojavanja 103. brigade Hrvatske vojske.

U govoru je kazao kako u regiji ima onih koji su prespavali posljednjih trideset godina i nisu djeci rekli istinu. "A istina boli", rekao je.

"Prije 30 godina bilo vas je puno manje. Bio je jako mali broj ljudi u Hrvatskoj i bez oružja. Govorimo o jeseni 1991. godine", rekao je Milanović.

"Čitam jutros dopis generala Tusa iz tog vremena gdje piše da grad Rijeka pregovara o izlasku JNA da ne napravi nered i kaže da se ne može osigurati nikakva obrana. Nema oružja, ljudi su golih ruku. To je to vrijeme", kazao je predsjednik.

Bio bi liberalniji oko covid potvrda

"To je hrabrost, smjelost, drskost koja je bez premca u devedesetim godinama prošlog stoljeća, u jesen kad su se ljudi spremali raditi nešto produktivno. Prije 30 godina ovo je bio posao samo za hrabre i smjele ljude", rekao je.

Na pitanje novinara o obaveznim covid potvrdama kazao je da bi on to napravio drugačije: "Ja bih tu bio liberalniji, u nekim stvarima bih bio i stroži, covid nećemo iskorijeniti, možemo se zaštiti, a ako netko neće - ne mora",

Komentirao tragediju u Puli

Komentirao je i zanemarivanje djeteta u Puli s tragičnim posljedicama. Kazao je da nema informacija o tome.

"Ako su to vjerski razlozi - to se ne može dogoditi.... To nije vjerska slobodan. Tako se može pojaviti vjera koja smatra da može ubijati nevjernike", rekao je.

"Država tu može dosta, ali takvi slučajevi će se događati i u budućnosti. Ne razumijem koja to vjera nema povjerenja u znanost. Neka to rade sa sobom, a djecu neka ostave. Djecu bi trebalo uzeti sektaškim roditeljima", rekao je. "To je užas, ali pitanje je što država to može napraviti. Moram vidjeti više informacija da bih mogao iznijeti svoju prosudbu".

O stanju u SDP-u kaže kako to više nije njegov posao. "Ne mogu biti ravnodušan prema stranci u kojoj sam bio član i koju sam vodio, no sad sam Predsjednik RH pa moram biti hladan".