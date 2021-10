Aktualni predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman komentirao je događanja u Zagrebačkom holdingu.

"Smijenjena su dva člana koji su prije 100 dana imenovani na nezakonit način. Ta imenovanja su trebala proći kroz Gradsku skupštinu. Ovo je još jedan događaj u nizu nove gradske vlasti koji dokazuje kako je to ekipa bez znanja i vizije i potrebnih kvalitetnih kadrova. To je osnova svega.

Gdje su ti kvalitetni ljudi o kojima slušamo već godinama, o kojima prodaju maglu, ako tri mjeseca nakon preuzimanja vlasti imamo ovako krupne probleme?

'Vidimo da gradonačelnik nije govorio istinu'

Na problem u Holdingu mi smo upozorili prvi, napustili smo tu sjednicu jer se prvi puta dogodilo da nitko iz Holdinga nije podnio izvješće o poslovanju. Postavili smo pitanje ima li problema, imamo informacije kako su dva člana Uprave dali ostavke, a gradonačelnik je jasno rekao da to nije istina.

Danas smo opet vidjeli da gradonačelnik nije govorio istinu, da postoji ozbiljan šum u komunikaciji između Gradske uprave, gradonačelnika i uprave Holdinga. Ponovno sposobni ne dolaze na prvo mjesto, nego podobni", kazao je Mislav Herman.

Velika pljuska Tomaševiću

"Samo ono što znam iz medija, da je zapelo oko imenovanja čelnih članova Holdingovih podružnica. Radi se sve ono što se u predizbornoj kampanji govorilo da se neće činiti, a to je da se na ključna mjesta stavljaju podobni, a ne sposobni."

Smatra da je to velika pljuska Tomislavu Tomaševiću: "To nije pljuska, nego šaka u glavu g. Tomaševiću. To su bili prvi članovi Uprave koje izabrao kao ljude od osobitog povjerenja, da sredi situaciju u Holdingu. Imenovao ih je mimo procedure i to je ovako završilo. To je ozbiljni knock down Tomaševiću, a vidjet ćemo je li knock out."