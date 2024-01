Vlada Andreja Plenkovića stavlja se u superiornu poziciju prema sudstvu, ponaša se kao poslodavac sucima, a rečenice premijera i ministra su u duhu jedinstva vlasti. To je uređenje koje smo imali do 90-tih i suci to ne mogu prihvatiti, kazao je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić za Jutarnji list.

U razgovoru za subotnje izdanje, nakon najave novog sudačkog štrajka, Dobronić ističe da pitanje indeksacije sudačkih plaća nije sindikalno pregovaranje, kako to Vlada predstavlja u javnosti, već pretpostavka za neovisnost sudaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'I Tuđman je to bolje shvaćao'

Čak je i Franjo Tuđman, kaže, bolje shvaćao i respektirao neovisnost sudstva nego što to čini premijer Plenković.

Premijer, kaže Dobronić, ne želi ni razgovarati s predsjednikom Vrhovnog suda, a Vlada se oglušuje i na pozive da se riješe sistemski problemi zbog kojih izvršna vlast zatrpava sudstvo desecima tisuća predmeta, a istovremeno donosi zakone kojima se država izravno upliće u suđenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz izjava premijera Plenkovića o plaćama sudaca proizlazi da je suce izjednačio sa svim ostalim državnim službenicima i namještenicima, kaže Dobronić.

"Zahtjeve Udruge hrvatskih sudaca tumači kao legitimno pravo sudaca da žele veću plaću kao i svi ostali službenici i namještenici. U tome kontekstu sebe i Vladu stavlja u ulogu poslodavca sucima. Sve to još stavlja u politički kontekst govoreći kako je njegova, HDZ-ova vlada podigla plaće za razliku od SDP-ove koja ih je dva puta smanjivala, a on se ne sjeća da je tada bilo bijelog štrajka".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Kod suca, plaća je jamac stvarne neovisnosti'

Sve to, dodaje Dobronić, stavlja u neki politički kontekst za koji nema nikakve podloge. "Međutim, ni tu premijer ne staje, nego govori kako je velikodušno spreman sucima dati materijalna prava koja danas nemaju, a smatra da bi ih trebali imati. Dakle, ispada kako je odlučno to što premijer osobno smatra da suci trebaju imati materijalna prava, a do sada nije ni znao da ih nemaju".

Dobronić ističe kako premijer zaboravlja da suci već odavno imaju posebni Zakon o plaćama sudaca, a govori kao da toga zakona nema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"A to nije pitanje jednoga zakona, nego ustavnog položaja sudaca. Vidljivo je da premijeru, ali ni javnosti, nije jasno da je sudačka profesija jedina kod koje plaća nije samo pitanje tržišnog odnosa, ponude i potražnje ili kolektivnog pregovaranja. Kod suca je plaća jamac njegove formalne i stvarne materijalne neovisnosti, i mogli bismo reći da ona mora biti visoka kako bi jamčila i dignitet sudačke profesije", rekao je, među ostalim, Dobronić u razgovoru s novinarkom Jutarnjeg lista Ivankom Tomom.

POGLEDAJTE VIDEO: Suci ne odustaju od štrajka, a pridružuju se i odvjetnici? Olujić: 'Šteta će biti milijunska'