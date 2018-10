PREMIJEROVA PLJUSKA BERNARDIĆU: ‘Nek’ prvo počisti u svojoj kući, on je slab, gubi zastupnike i stranka mu je 12 posto iza nas’

Premijer Andrej Plenković poručio je u petak iz Zadra predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću da “prvo rješava pitanja u svojoj kući” odgovorivši tako na njegovu izjavu da je Hrvatska u raljama mafije, a da pipci vode do vrha HDZ-a

Plenković je u Zadru razgovarao s čelnicima zadarskoga Županijskog odbora HDZ-a o fiskalnoj konsolidaciji, provođenju strukturnih reformi, privlačenju investicija, glavnim gospodarskim trendovima te o smjeru kojim idu HDZ i Vlada.

Zadar – najjače uporište HDZ-a

“Ovdje, u najjačem uporištu Hrvatske demokratske zajednice, gradu koji daje velik doprinos i na nacionalnoj razini, ali, isto tako, obnavlja povjerenje birača i u Zadru i u Zadarskoj županiji, ta je potpora vrlo snažna. Mislim da svi naglašavaju kvalitetno partnerstvo koje je Vlada napravila između jedinica lokalne i područne samouprave, osobito strukturirani dijalog sa županijama”, rekao je Plenković.

Ocijenio je da je današnja konferencija o regionalnom razvoju u Šibeniku bila velik doprinos tom duhu partnerstva, snažnoj fiskalnoj decentralizaciji, dobrom razumijevanju svih ministara i resora o bitnim projektima u pojedinim dijelovima Hrvatske te o nastojanju da se riješe i dugotrajni problemi koji su možda sprječavali investicije i razvoj. “I s te strane je i potpora i dijeljenje smjera kojim idemo i kao država i kao društvo i ovo što radi Vlada stopostotna”, istaknuo je premijer.

Plenković: Odlučan sam razriješiti sve afere

Na zamolbu da komentira današnju izjavu predsjednika SDP-a Davora Bernardića u Saboru da je Hrvatska u raljama mafije i da pipci vode do vrha HDZ-a, predsjednik Vlade je odgovorio kako su to “paušalne izjave jednog slabog čelnika SDP-a, stranke koja je 12 posto iza HDZ-a, stranke koja gubi i saborske zastupnike, koja očito ima velike podjele u svojim redovima”.

“Neka prvo rješava pitanja u svojoj kući, a ja kao predsjednik Vlade i HDZ-a sam čvrsto odlučan u tome da razriješim sve moguće afere, raščistim i rasvijetlim sve do kraja jer samo na taj način možemo jačati jednu od temeljnih ideja programa Vlade i naše stranke, a to je pitanje vladavine prava, pravne sigurnosti i funkcioniranja pravne države. Na tome moramo raditi jer je to ono što hrvatski građani očekuju i tu svi nadležni moraju do kraja raditi u skladu s onim što im zakon dopušta”, poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.