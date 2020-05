PREDSJEDNIK UPRAVE PEVEXA: ‘Neke odluke Stožera su štetne’; Škoro? ‘Pevex ne sudjeluje u politici, a dioničari se mogu slobodno angažirati’

Jurica Lovrinčević govori o poslovanju u krizi, odlukama Nacionalnog stožera u koronakrizi, ekspanziji Pevexa i političkom angažmanu suvlasnika te tvrtke Marija Radića

U četverogodišnjem mandatu Jurice Lovrinčevića, predsjednika Uprave Pevexa, otvoreni su brojni prodajni centri diljem Hrvatske, a broj zaposlenika povećan je za 65 posto.

No, kao i brojnim drugim tvrtkama, poslovanje je žestoko uzdrmala pandemija koronavirusa te je Pevex, kao i mnogi drugi prodajni lanci, morao privremeno zatvorio svoja vrata. Jurica Lovrinčević sebe je tada stavio na minimalac te se usredotočio na spas radnih mjesta. Dućani danas rade, a s Lovrinčevićem smo, uz ostalo, razgovarali i o poslovanju u krizi.

Jedan od suvlasnika Pevexa, Mario Radić odlučio se angažirati u politici, sudjeluje na pregovorima oko koalicija, a u Domovinskom pokretu Miroslava Škore angažiran je kao politički tajnik. Uz njega je bio i za vrijeme predsjedničke kampanje, pa Lovrinčevića ne čudi što se taj angažman njegova poslovnog partnera i prijatelja nastavio. Gospodin Lovrinčević poručuje kako je politički i društveni angažman dioničara tvrtke njihov slobodan izbor, što ne znači i angažman Pevexa u političkim vodama.

Otvoreno je progovorio i o mjerama Nacionalnog stožera – neke mu je teško razumjeti, a neke naziva pogrešnim i štetnim.

NET.HR: Kako Pevex posluje i kako gleda na nadolazeću krizu uslijed koronavirusa?

LOVRINČEVIĆ: Pevex je trenutačno usmjeren na smanjenje negativnih posljedica uzrokovanih zabranom rada naših prodajnih centara tijekom mjeseca ožujka i travnja. Intenzivno radimo na jačanju otpornosti tvrtke jer nismo otok. Ekonomska kriza je lokalna i globalna. Zbog toga je nadolazećoj Glavnoj skupštini, unatoč iznimnim prošlogodišnjim rezultatima, predloženo da se cjelokupna dobit rasporedi u zadržanu dobit. Interes nam je očuvati bonitetnu ocjenu AAA koje smo nositelj u posljednje dvije godine i time smo se svrstali u sam vrh hrvatskog poduzetništva s natprosječnom razinom uspješnosti poslovanja.

Nastojimo zaštititi radna mjesta svih naših 2000 radnika. Okolnosti su zaista izazovne jer nitko ne zna očekuju li nas daljnje mjere. Zahvaljujući stabilnosti koju smo prethodno stvorili, zasigurno nam je pozicija povoljnija nego poduzetnicima koji nisu dali dovoljan značaj upravljanju rizicima.

NET.HR: Kako ocjenjujete Vladine mjere, jesu li pomogle očuvanju radnih mjesta?

LOVRINČEVIĆ: Pojedine odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite teško mi je razumjeti. Cilj svih mjera bio je jedinstven: osigurati potrebnu fizičku distancu. Stoga stvaranje podjela ne samo između različitih sektora, nego i unutar pojedinih, određivanjem kome je, a kome nije dopušteno raditi, smatram potpuno promašenim i štetnim jer se u tome izgubio upravo taj jedinstveni cilj, dok ekonomske gubitke poduzetništvo zbraja, a država se zadužuje na desetine milijardi kuna.

Ograničenja su bila prekomjerna u odnosu na stvarne okolnosti, nije se vodilo računa, a nadoknaditi dva mjeseca jednostavno nije moguće. Svatko tko je mogao osigurati potrebnu zaštitu nije trebao biti udaljen s tržišta. Pevex je u dodatnu zaštitu, pri čemu bih istaknuo termalne kamere i uređaje za automatsku beskontaktnu dezinfekciju ruku, do sada uložio gotovo dva milijuna kuna. Da je to dobar smjer, potvrđuju rezultati najnovije ankete koju smo proveli među našim kupcima, a koji su pokazali kako su naši kupci zadovoljni zaštitom koju im osiguravamo, ali i kako očekuju od nas da se one nastave.

Tijekom trajanja mjera, dana nam je mogućnost rada trgovina na području Grada Zagrebu, na žalost zbog saniranja posljedica potresa. Vatrogascima i drugim službama na terenu smo dostavljali potrebnu opremu. Ako pak mislite na mjere potpore, podnijeli smo zahtjev za dva mjeseca, kao kompenzaciju za štetu koju smo pretrpjeli zbog odluke kojom nam je zabranjen rad. I ovom prilikom se zahvaljujem našim djelatnicima na iznimnom angažmanu nakon ponovnog otvaranja trgovina jer smo zbog toga na dobrom putu prema oporavku.

NET.HR: Pevex je jasno rekao kako želi neradnu nedjelju. Ne bojite se otkaza u trgovinskom sektoru, na što upozoravaju neki vaši kolege?

LOVRINČEVIĆ: Ako buduća Vlada regulira to pitanje i uvede neradne nedjelje, zbog toga sigurno nećemo otpuštati naše radnike. Ovdje se ne radi o nekom ideološkom pitanju, već isključivo socijalnom pa i ekonomskom. Zadovoljan radnik je učinkovitiji radi čega poslodavac može kvalitetnije koristiti njegov fond sati. Neradne nedjelje uvedene mjerom Nacionalnog stožera civilne zaštite imale su dobar učinak na naše zaposlenike, bili su zadovoljniji. Proveli smo ispitivanje u kojem je većina rekla da ne bi radila nedjelje čak ni kada bi bile 100 posto više plaćene.

Promet od nedjelje prelio nam se na druge dane, što potvrđuje da njegovo ostvarenje nije uvjetovano radom nedjeljom. S druge strane, kritičari regulacije rada nedjeljom ističu da bi im prihodi pali za 10 do 15 posto i da bi zbog toga uslijedili otkazi. A nitko od njih nije spomenuo uštede, kao što su režijski i operativni troškovi. Prema našem izračunu, hladni pogon nedjeljom smanjio bi troškove 14 posto.

NET.HR: Je li Pevex povezan s Miroslavom Škorom – Mario Radić, suvlasnik Pevexa, politički je tajnik Škorine stranke?

LOVRINČEVIĆ: Pevex ne sudjeluje u bilo kakvom obliku financiranja ili podršci političkoj stranci, izbornim kampanjama i politici uopće. Pevex je oblikovan kao dioničko društvo, i u skladu s tim ima dioničare. Na privatni život dioničara, kao i samih zaposlenika, Pevex ne može i nema namjeru utjecati. Njihov društveni angažman, njihova je potpuna sloboda. Konačno, to nam svima jamči i sam Ustav RH.

Mario Radić je moj dugogodišnji prijatelj i poslovni partner u nekoliko tvrtki. Prvu od njih, Dicentru, osnovali smo 1994. godine. Naravno da se družimo i razgovaramo o svemu. Osobno sam ga odgovarao od ulaska u politiku, međutim poštujem njegov izbor da promijeni nešto jer Hrvatska se nalazi u nezavidnom položaju. Nejasni su mi i ne mogu podržati prigodne stavove, koje god pitanje da je na stolu. Kada nekom odgovara dio smo europske obitelji, a kada ne onda joj ne pripadamo.

Za razliku od Hrvatske, u drugim europskim državama politikom se ne bave isključivo osobe iz javnog sektora. Njihova razvijenost, stabilnost i životni standard njihovih građana, nešto nam ipak govori. Pojedini hrvatski vodeći političari u životu nisu ništa radili, osim bavili se stranačkim radom i osiguravanjem fotelja. Mario Radić je jako uspješan poslovni čovjek i iznimno ga cijenim, te ne vidim razlog zašto ne bi bio i uspješan političar. Ali napominjem, to je isključivo njegova osobna stvar.

NET.HR: Planirate li se Vi uključiti u politiku?

LOVRINČEVIĆ: Pozitivne promjene za sve hrvatske građane želio bih vidjeti, međutim politika me ne zanima i ne bih se time bavio. U poduzetničkim vodama, točnije trgovačkom sektoru sam dulje od 25 godina. Nemam iza sebe kosture tvrtki, neispunjene obveze prema državi, zaposlenicima, poslovnim partnerima ili bilo kome trećem. Jednostavno, to nije način na koji funkcioniram.

Vođenje tvrtke Pevex za mene je kruna moga dosadašnjeg rada i u njoj imam mogućnost stvarati bolje uvjete našim radnicima, kupcima, ali i pomagati nezaštićenim, ranjivim skupinama. Ljudi to prepoznaju. Zbog toga smo postali jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj, na što sam iznimno ponosan. Činjenica jest da je politika sveprisutna u našem društvu i to treba mijenjati.