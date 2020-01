PREDSJEDNIK UPRAVE DAO OSTAVKU, A RADNICI ĐURE ĐAKOVIĆA PORUČILI: ‘Plenković odlično radi za EU pa neka malo radi i za nas’

Sindikalni čelnici poručili su predsjedniku Vlade da odlično radi za Europu te su ga pozvali da radi i za hrvatske radnike

Oko 600 radnika Đuro Đaković grupe i dalje štrajka zbog neisplaćene plaće za rujan, a u srijedu se nekoliko stotina radnika okupilo pred zgradom Brodsko-posavske županije u Slavonskome Brodu, odakle su skandiranjem poručili Upravi da žele njezinu ostavku, a premijera pozvali da radi i za hrvatske radnike.

Sindikalni čelnici poručili su predsjedniku Vlade da odlično radi za Europu te su ga pozvali da radi i za hrvatske radnike. S okupljenim radnicima danas se sastao brodsko-posavski župan Danijel Marušić, koji je poručio da se u suradnji s Ministarstvom gospodarstva pokušava pronaći novac za isplatu plaća i nova banka koja će financijski pratiti proizvodnju Đuro Đaković grupe.

Predsjednik uprave Đuro Đaković grupe Marko Bogdanović u srijedu je podnio ostavku, objavili su iz te tvrtke napominjući kako ostavka stupa na snagu istoga dana.

OKO 600 RADNIKA JOŠ NIJE DOBILO PLAĆE ZA RUJAN: ‘Nek nam pomognu ili nek završe priču pa da možemo ići tražiti posla i kruha’

‘Đuro mora biti na stabilnim nogama’

“Vjerujem da će plaće biti isplaćene vrlo brzo, ali termin ne mogu reći jer to nije u djelokrugu županije. To je prvi korak, ono što je najvažnije pronaći banku koja će pratiti proizvodnju Đure Đakovića, koji, po riječima Uprave, ima ugovorene poslove do 2021. godine. Đuro mora biti na stabilnim nogama da vi koji radite možete živjeti od svoga rada”, rekao je okupljenim radnicima župan Marušić.

Podsjetio je kako je od srpnja uključen u rješavanje tog problema, posredujući između ministarstva i sindikata i udruge branitelja iz Đure Đakovića. Po njegovim riječima, isplata plaće trebala je biti danas, ali to se nije dogodilo zbog tehničkih razloga.

‘Nebriga Hrvatske za domaću proizvodnju’

Za razliku od župana Marušića, u pomoć ministra gospodarstva okupljeni radnici malo vjeruju. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mladen Novosel je rekao kako se iz Hrvatske zbog nebrige za domaću proizvodnju u posljednje dvije godine odselilo dodatnih 150.000 građana, najviše iz Slavonije.

“Ako netko želi Hrvatsku za koju smo se borili 1991. godine, onda u njoj moraju biti ljudi iz Hrvatske, a ne iz nekih drugih zemalja. Kriva je Uprava, krivi su oni koji su postavili Upravu, oni koji se žele riješiti zadnje cigle hrvatskih tvrtki. Žele sve privatizirati da se riješe odgovornosti”, rekao je Novosel. Istaknuo je da u tom slučaju proziva Vladu jer je ona vlasnik dijela Đure Đakovića i kao takva odgovorna za stanje u tvrtki.

‘Možemo se usporediti s Europom’

“Ministar se ne može samo pojaviti na televiziji i reći: ‘Mi radimo na problemu.’ Tako su radili na problemu brodogradnje, gdje je Uljanik danas, tako su radili a na problemu RIZ odašiljača, pa su danas u stečaju. Pa neće Đuro Đaković završiti u stečaju”, poručio je Novosel i ocijenio da je ministar gospodarstva Darko Horvat najnesposobniji u povijesti Hrvatske.

“Žao mi je što danas nismo pred Đurom Đakovićem izložili naše proizvode da svi vide i prikažu mediji najbolji vagon na svijetu, tenk, oklopno vozilo Patriju, da svi vide da ovdje nisu ni glupani ni tupavci kako neki o nama misle. Možemo se usporediti s Europom gdje ljudi na ovakvim poslovima zarađuju više tisuća eura, a mi ne možemo dobiti ni ovih par stotina eura”, rekao je sindikalni povjerenik u Đuri Đakoviću Specijalnim vozilima Ivan Barić.

U Đuri Đakoviću rade i branitelji

Podsjetio je da u Đuri Đakoviću rade branitelji koji su se s bojišta vratili na radna mjesta kako bi zaradili svoje plaće i mirovinu.

“Nije i ne može i neće biti rješenje za branitelje tri pucnja u zrak, sklopljena zastava i truba (tijekom pokopa branitelja). Hoćemo živjeti i kruha zaraditi”, poručio je Ivan Barić, čiji su govor radnici burno pozdravili. Ako plaću radnici ne dobiju tijekom sljedećeg tjedna, štrajk će nastaviti u Zagrebu, gdje su za petak već prijavili prosvjed na Markovu trgu. Inače, danas je predsjednik Uprave Đuro Đaković grupe Marko Bogdanović dao ostavku. Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat rekao je danas da Đuro Đaković grupa treba ozbiljno restrukturiranje i strateškog partnera.

“Svjesni smo da, kao i u drugim trgovačkim društvima koja su danas u problemima, dosadašnja filozofija poslovanja jednostavno nije moguća. Pomogli smo Đuri Đakoviću unatrag godinu dana davanjem kredita koji polako dolazi na naplatu. Pronalazimo modalitet isplate zaostale plaće, ali bez ozbiljnog restrukturiranja i bez ozbiljnog strateškog partnera, mislim da Đuro Đaković neće moći grabiti dalje onakvim tempom kakvim je grabio nekad, kada je nastao i kada je kao brend bio prepoznatljiv ne samo u Europi, već diljem svijeta”, rekao je Horvat.