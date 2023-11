“Iz ovih par primjera ne bih rekao da je to izdvojeni slučaj. Da je izdvojeni, bio bi jedan. Analiza se ne može napraviti jako brzo, ali da je trebala bolja komunikacija institucija s građanima, naravno da jer su građani još od korone u strahu, da ih se malo smiri”, kazao je predsjednik udruge Potrošač Igor Vujović za N1 o slučajevima trovanja uslijed konzumacije kontaminiranih gaziranih pića.

Vujović ističe da je potrebno dati niz odgovora u ovoj situaciji te da javnost treba znati gdje i kako je to došlo do kontaminacije, kakve će posljedice biti i kako to nadoknaditi? Također, osvrnuo se i na izjavu ministra zdravstva Vilija Beroša koji je poručio građanima da piju vodu: “On je to mislio dobronamjerno, ali tržišno to nije korektno jer ne možete sve proizvode izbjegavati.”

'Građani ne vjeruju institucijama'

“Građane treba smiriti. Već četiri dana to traje, koliko čujemo od potrošača, nije im svejedno”, navodi Vujović te kritizira način na koji je cijela situacija iskomunicirana: “Policija je bila obaviještena, Državni inspektorat isto, a javnost ne. Danas građani u takvim situacijama vjeruju jedni drugima, a ne nekim institucijama, a kada ne vjeruju institucijama, to je jako porazno.”

Osvrnuo se i na prvo priopćenje iz Coca-Cole u kojem se navodi da su svjesni tog izoliranog slučaja, no sam Vujović je skeptičan da se radi o izoliranom slučaju. Ističe kako će se Coca-Cola zasigurno držati takve verzije dok nema konkretnih dokaza.

Nakon potvrđenih novih slučaja, stiglo je novo priopćenje u kojem kompanija navodi da će uzorke poslati na neovisnu analizu. “Dok im sud nešto ne naredi, mogu uzeti neki neovisni laboratorij”, ističe.

Vujović je na kraju poslao poruku građanima: “Moraju paziti koje stvari piju, posebno kad se dogodi ovakva situacija. Da ću ja izbjegavati neka pića – neću, a vjerujem da neće ni potrošači.”

U slučaju da se potvrdi sumnja, Vujović navodi da je potrebno povući proizvode. “Apsolutno, i povući proizvod i snositi posljedice, onaj tko je kriv za to.”