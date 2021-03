PREDSJEDNIK UDRUGE HRVATSKIH SUDACA O SLUČAJU MAMIĆ: ‘Ako je ovo istina, onda nekim ljudima nije mjesto u pravosuđu’

‘Sudac uvijek mora paziti na svoj integritet upravo da se ne bi ovo dogodilo. Kodeks sudačke etike jasno propisuje kakvo bi ponašanje suci u takvim slučajevima morali imati’

Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca, Damir Kontrec u HRT-ovom Studiju 4 je govorio o mogućim stegovnim sankcijama protiv sudaca za koje je Zvonko Vrban, predsjednik županijskog suda u Osijeku poslao zahtjev za razrješenje DSV-u zbog druženja s osuđenikom, Zdravkom Mamićem. “Teško mogu reći očekujem li sankcije. Sankcije će eventualno donijet DSV nakon provedenog postupka. Za zahtjev znam iz medija, a na DSV-u je sada hoće li suce ih razriješiti”, rekao je.

BIVŠI ŠEF VRHOVNOG SUDA ZBOG SLUČAJA MAMIĆ PROZVAO PLENKOVIĆA, MALENICU I HDZ; Mamić zavapio: ‘Ima nade, naša borba ide dalje i tek je počela!’

‘Nije normalno da se suci druže s osobama o kojima odlučuje sud’

“Suce ne može abolirati iako je Zdravko Mamić osuđen. Interes udruge sudaca je točno utvrditi što je istina i da se s tom istinom kasnije postupa. Ako se utvrdi to što se govori onda nemam nikakve dileme da nekim ljudima nije mjesto u pravosuđu”, rekao je Kontrec.

Također, dodao je kako smatra da nije normalno da se suci druže s osobama o kojima odlučuje sud. “Sudac uvijek mora paziti na svoj integritet upravo da se ne bi ovo dogodilo. Kodeks sudačke etike jasno propisuje kakvo bi ponašanje suci u takvim slučajevima morali imati. Druženje s osobama protiv kojih vode postupak izvan suda je apsolutno nedopustivo”, rekao je.

Upitan hoće li hrvatsko pravosuđe ikada biti isto nakon slučaja Mamić, rekao je da ne bi govorio o tome tako, komentirajući i činjenicu da neki Mamića proglašavaju reformatorom hrvatskog pravosuđa. “Mamić je trenutačno pravomoćno osuđena osoba”, naglasio je Kontrec.

PREDSJEDNIK OSJEČKOG SUDA TRAŽI RAZRJEŠENJE SUDACA ZBOG DRUŽENJA S MAMIĆEM: ‘Oni više nikada ne mogu raditi taj posao’

‘Neka se utvrdi istina’

Kontrec je komentirao i ne reagiranje predsjednika Vrhovnog suda na Mamićeve optužbe. “Predsjednik Vrhovnog suda demantirao je cijelu priču. Koje će postupke dalje pokretati to će on vidjeti, ja to ne znam. Neka se utvrdi istina. Čuveni stick je u USKOK-u od 8. listopada. Zaista ne mogu reći je li USKOK po tome nešto radi. Iz njihovog očitovanja proizlazi da su oni na tom predmetu odmah počeli raditi. Meni se čini da s obzirom na značaj i težinu optužbi koje su iznesene taj predmet treba imati prioritetnu važnost i što prije doći do istine”, poručio je.

Na kraju se osvrnuo i na prijepore predsjednika Republike i predsjednika Vlade oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Kontrec je rekao da je prije mjesec dana Udruga sudaca jasno izrazila svoj stav. “Imamo ustavne odredbe, imamo odredbe zakona o sudovima i neovisno o tome tko će biti predsjednik Vrhovnog suda, a predsjednik Vrhovnog suda će u konačnici prema sadašnjem rješenju biti onaj koga izabere Sabor. Bitno je da ta procedura bude poštivana da nema nikakvih posljedica, eventualne povrede zakona u tom postupku izbora”, rekao je Kontrec. “Osobno mislim da ustavno rješenje je napola rješenje, druge europske zemlje nemaju”, zaključio je Damir Kontrec.