Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i bivši čelnik Mladeži HDZ-a, Mihovil Mioković postao je prava zvijezda nakon što je na svom Facebook profilu objavio fakture koje je potpisao kao predsjednik Zbora. Iz objavljenih računa tako je vidljivo na što je sve zagrebački Studentski zbor pod Miokovićem u posljednje dvije godine trošio javni novac te proizlazi da Studentski zbor pod Miokovićevim vodstvom ima kreativan doživljaj neophodnih troškova.

Od najmodernijih mobilnih uređaja, Appleovih prijenosnih računala, najma vozila, individualnog komunikacijskog treninga pa do kupnje antistres loptica i kišobrana s funkcijom protiv vjetra.

'Res, non verba'

"Cijelo vrijeme slušam priče kako se 'pere lova' preko proračuna Studentskog zbora po cijeloj Hrvatskoj, što je i opravdano s obzirom na "netransparentnost" financija. Namjerno je stavljeno pod navodnike jer je ovo do sada bila uobičajena praksa, koju DEFINITIVNO TREBA MIJENJATI. Apsolutno nitko od mojih najbližih ljudi nije znao za ovaj potez jer sam vidio kako su se ponijeli prema mojem prethodniku, Mateju Smetišku, koji se zalagao za transparentnost financija. Res, non verba. U privitku se nalaze sve fakture koje sam potpisao u svom mandatu (u komentaru je još preostalih 16 računa jer facebook ne dopušta dijeljenje više od 80 fotografija)", napisao je Mioković uz objavu fotografija na Facebooku.

Kupovao se, dakle, primjerice mobitel Samsung Galaxy S21 Ultra 5G crni za 8838 kuna s PDV-om, zatim još jedan takav mobitel, ali srebrni i s punjačem za 9107 kuna, a za izradu logotipa Studentskog zbora je Marinu Penavi i Domagoju Leki dao 500 kuna.

Promotivan materijal, prijenosna računala...

Kupljena su i dva Apple MacBook Pro 16 za 44.344,08 kuna, s PDV-om, a 15. prosinca prošle godine Mioković je, u ime Zbora, zamolio Sveučilište odobrenje za isplatu 122.147,25 kuna tvrtki Aviteh, Audio Video Tehnologije, koja je poslala najpovoljniju ponudu za kamere s popratnom opremom. Individualni komunikacijski trening predsjednika Studentskog zbor trajao je od 1. do 28. veljače ove godine tri sata tjedno, a s popustom je stajao 9600 kuna.

Kupljeno je i dvije tisuće metalnih kemijskih olovaka - ukupno 9800 kuna, 400 neophodnih antistresnih loptica - 3600 kuna, 150 kemijskih olovaka s kutijicom - 5800 kuna, stotinu strugalica za snijeg - 1700 kuna, 200 USB-ova 3.0 16 GB za 8800 kuna pa 300 komada pamučnih torbi s tvrđim dnom - 8700 kuna i 175 malih kišobrana protiv vjetra - 10.850 kuna. Za kupnju dvjestotinjak unisex majica s kapuljačom utrošeno je 17.200 kuna. Za uništivač i rezač papira utrošeno je 1021,78 kuna, a za nešto veći iznos, 1042,30 kuna je kupljena i nova poslovna torba koja je, također, bila na popustu.

'Mene je dočekao novac'

Index je upitao Miokovića je li to sve bilo neophodno. "Apsolutno. Zašto? Ja sam stupio na mandat 9.10. I mene je dočekao novac. Da taj novac nije potrošen, Sveučilište je moglo donijeti odluku da Studentskom zboru smanji proračun na 100 tisuća kuna. Gledao sam kako bismo mogli riješiti nešto, nije bilo projekata budući da je bila pandemija. I onda sam odlučio da pomognemo studentima i uzmemo kvalitetnu opremu koja će pomoći studentima za snimanje promotivnog sadržaja... Zato što je jako puno udruga i studenata tražilo najam opreme. Oprema koja se daje apsolutno je besplatna", kazao je Mioković.

Pravdao je potom odlazak na komunikacijski trening. "Gledajte, što se tiče individualnog treninga, savjetovali su me stariji i iskusniji zboraši od prije da prođem taj trening da mogu razlučiti bitno od nebitnoga kad dođeš pregovarati s ministarstvom za stol, ili bilo kime, jer oni imaju sastanke pet do deset minuta. I u tih pet do deset minuta morate se predstaviti i morate reći što je bitno, zašto je bitno i, uglavnom, jako je bitno razlučiti bitno od nebitnog. Ja sam na početku svog mandata došao i rekao pred cijelom skupštinom ima li tko zainteresiran da pohađa takav trening. Nitko mi se nije javio i zato je na kraju bio individualan trening, ali sam napomenuo da mi se slobodno javi bilo koji član skupštine koji mora ići na međunarodno natjecanje ili jednostavno želi raditi na sebi i pohađati te programe cjeloživotnog obrazovanja, te da ću i njemu trening biti omogućen. Na kraju, nitko mi se nije javio i u tom trenutku ja sam bio jedini i ispao je individualni trening, a ja sam mislio da će barem nas deset ići", požalio se.

A zanimljiva je i činjenica da je tvrtka u kojoj je Mioković pohađao komunikacijski trening, odnosno njezin osnivač i direktor Kristijan Sedak, radila i s HDZ-om.

Sve išlo na potpis prorektoru Lazibatu

No, ni sam Mioković ne zna koliko je točno novca otišlo preko računa Studentskog zbora. "Vrlo lako je moguće da je 700 tisuća kuna. Ja vam kažem, meni je bio početak mandata 9.10.2020. i velika većina tog novca je stajala za tu godinu i uspio sam iskomunicirati sa Sveučilištem da mi daju da do 1.4. mogu iskoristiti ta sredstva da mi ne bi išli slučajno smanjivati iznos koji daju za godišnje razdoblje", kazao je.

Dodao je kako svi studenti imaju mogućnost koristiti tu opremu. "A znate li vi koliko smo dugoročno uštedjeli s time što smo kupili tu opremu? Ona će služiti narednih deset godina i dat ćemo je besplatno kad netko nešto treba snimati", smatra Mioković.

Kazao je potom da su kupljeni "kišobrani s funkcijom protiv vjetra", jastuci za avion, antistres loptice promotivni materijal te nije htio "uzeti neki jeftin kišobran koji se na kraju strga pri prvom naletu vjetra". "Ovo je stvarno odlična i vrhunska cijena koju sam ja dobio za kvalitetnu opremu. Što se majica tiče, ovo je majica punog pamuka, najfinija, a mogli smo uzeti majicu koja je šrot i prilikom prvog pranja se podere. I što smo onda dobili?" uvjeren je.

Ukupan trošak Studentskog zbora doseže skoro 700 tisuća kuna. Iz faktura se vidi da ih je Mioković slao na potpis Tonćiju Lazibatu, prorektoru za poslovanje zagrebačkog sveučilišta, ustanove na čijem je čelu rektor Damir Boras.