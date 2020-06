PREDSJEDNIK SRPSKOG NARODNOG VIJEĆA O JEZIVOM NAVIJAČKOM TRANSPARENTU: ‘Ovo je uznemirujuće za sve, ne samo za Srbe’

‘Žalosno je vidjeti da su mladi u Zagrebu zadojeni tolikom mržnjom da pišu takve ogavne poruke uz povike ‘Ubi, ubi Srbina”, kazao je predsjednik SNV-a Boris Milošević

Srpsko narodno vijeće (SNV) objavilo je jutros na Twitteru fotografiju snimljenu jučer u Kustošijanskoj ulici u Zagrebu na kojoj se vidi skupina navijača s transparentom na kojem je sprejem napisano “Je**t ćemo srpske žene i djecu”.

Ovu zastrašujuću i degutantnu poruku komentirao je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević.

DEGUTANTNI TRANSPARENT GRUPICE DINAMOVIH NAVIJAČA: ‘J***t ćemo srpske žene i djecu’

Zagrebačkim ulicama rulja mog života teče. pic.twitter.com/dvwIp7XEQQ — Srpsko narodno vijeće (@SrpskoV) June 12, 2020

‘Sve je to rezultat normalizacije ustašluka’

“Ovo je jezivo i uznemiravajuće za sve, a ne samo Srbe. Žalosno je vidjeti da su mladi u Zagrebu zadojeni tolikom mržnjom da pišu takve ogavne poruke uz povike ‘Ubi, ubi Srbina'”, kazao je Milošević za N1 televiziju.

Podsjetio je kako je SNV objavio Bilten o historijskom revizionizmu, govoru mržnje i nasilju prema Srbima u 2019. godine pun sadržaja poput ovoga s transparenta kojim su jučer mahali navijači u Zagrebu.

“Nebrojeno puno puta smo upozoravali na poruke poruke mržnje, o povicima na utakmicama, o grafitima koji postaju sve ogavniji. To je, nažalost, postalo toliko uobičajeno da to nije samo komunalni problem, problem policije i pravosudni problem, to postaje strukturnim problemom društva. Sve je to rezultat relativizacije i normalizacije ustašluka i pokliča mržnje koji iz ovakvih poruka prelazi u fizičko nasilje”, rekao je Milošević.