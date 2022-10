Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u subotu ceremoniji u Sofiji povodom puštanja u rad plinskog interkonektora Bugarska - Grčka.

Vučić je tom prilikom govorio i o sudbini Srbije u dramatičnim okolnostima u kojima se nalazi. Dakako da nije propustio priliku da spomene i Hrvatsku, u kontekstu nedavnih događaja i medijskih napisa. Naime, u jednom hrvatskom tjedniku objavljena njegova fotografija s Hitlerovim brkovima.

"To je sloboda medija. Radili su to i Angeli Merkel, za koju se vidi da je bila veoma mudra, s obzirom na to da u njeno vrijeme nije bilo ovakvih sukoba. Meni tu samo je jedna stvar zaparala uši. Zamislite da oni koji su Hiltera s cvijećem dočekivali govore o tome onima koji su se protiv Hitlera borili od prvog dana. To više govori o njima", komentirao je predsjednik rbije, koji je prije nekoliko dana u kontekstu optužnice iz Srbije protiv pripadnika hrvatskog ratnog zrakoplovstva zbog navodnih ratnih zločina tijekom vojno-redarstvene operacije Oluje rekao da Hrvatskoj „nisu bitna srpska djeca” jer „njihovo ubojstvo Hrvatskoj nije šteta”.

„Sva djeca imaju okice, rukice i nogice i kad ih netko ubije tražimo da netko odgovara”, kazao je srbijanski predsjednik u New Yorku, a prenio Tanjug.

Porječkao se s Milanovićem

"Ta priča s djecom je već postala ali nepodnošljivo gadljiva”, odgovorio mu je ubrzo predsjenik RH Zoran Milanović.

"Nikad nisam spominjao hrvatsku djecu, naime i mi Hrvati isto imamo djecu, i Rusi i Ukrajinci, svi imaju djecu”, kazao je potom Vučić.

Predsjednik je odbacio Vučićeve tvrdnje da je netko „baš iz aviona išao gađati srpsku djecu” te da bi Srbija trebala odgovoriti što je na tom mjestu radili srpski vojnici, tenkovi i oklopna vozila.

Milanović je rekao da Srbija nema „pravo i moralnu auru” suditi o događajima na području bivše Jugoslavije te da takvim djelovanjem ne može ući u Europsku uniju.

Naglasio je kako Hrvatska Srbiji ne radi probleme na putu prema članstvu kakve recimo doživljava Sjeverna Makedonija od sebi susjednih država.