PREDSJEDNIK SINDIKATA OBJASNIO IZMJENE ZAKONA PO KOJIMA ĆE SE MOĆI RADITI I NAKON 65. GODINE: Komentirao je i rad od kuće

‘Tih 65 godina je zapravo uvjet s kojim prestaje silom zakona radni odnos, a poslodavac ga može produžiti s radnikom pod uvjetom da se oba dogovor’, rekao je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever rekao je da danas radnici imaju puno problema, a ključni razlozi zbog kojih hrvatski radnici i građani odlaze van su mala primanja te nestalni i nesigurni oblici rada. “Činjenica je da nažalost Hrvatska u Europi prednjači po sporosti zapošljavanja mladih visokoobrazovanih”, rekao je Sever za RTL Danas.

Nove izmjene u Zakonu o radu

Sever je komentirao i najavu Ministarstva rada o izmjenama u Zakonu o radu prema kojima će se moći, ali ne i morati raditi do 65. godine. “Mnogi su uspoređivali jesmo li mi izgubili zato što smo prikupili potpise i tamo smo Zakon o mirovinskom osiguranju ugradili vrlo jasno da je 65 godina granica kojom radnici stječu prava na punu starosnu mirovinu bez penalizacije.

Ovdje na drugoj strani se samo otvara prostor da oni koji to mogu i žele doista mogu ostati raditi dulje radi toga jer je do sada tu bila granica na 65 godina pa je čak bilo nelogično da se u mirovinskom diže na 67, a da se u Zakonu o radu ostavlja 65. Tih 65 godina je zapravo uvjet s kojim prestaje silom zakona radni odnos, a poslodavac ga može produžiti s radnikom pod uvjetom da se oba dogovore, ali je bio dodatni problem i u tome što je tada poslodavac svako bolovanje koje je radniku bilo iznad 65 godina morao sam plaćati jer to Zavod za zdravstveno osiguranje nije pokrivao”, pojasnio je.

Upitan podržava li takvu mogućnost izmjene, Sever je rekao da “svi oni koji su se umorili radom, istrošili radom, ti sa 65 godina po Zakonu o mirovinskom mogu otići u punu starosnu mirovinu, a svi drugi koji to mogu, žele mogu ostati raditi i dalje”.

Alternativa radu do 67.

Ministarstvo je kao glavni razlog za izmjene Zakona naveo starenje stanovništva, odnosno da se broj radnika i broj umirovljenika izjednačio. Sever je naglasio da je to veliki problem u Hrvatskoj te da razvijenije zapadne zemlje imaju daleko veći udio zaposlenih u radno sposobnom stanovništvu.

“Upravo tu se vidi vrlo jasno po podacima koji se bilježe da se zapravo poslodavci u pravilu rješavaju starijih radnika i da radnici zapravo ne svojom voljom ne uspijevaju doživjeti niti tih 65 godina radeći kod poslodavca, nego ih se poslodavac rješava ranije i zamjenjuje ih mlađom radnom snagom”, rekao je.

Rad od kuće

Sever je komentirao i rad od kuće, smatrajući da je izuzetno dobro reguliran dosadašnjom odredbom Zakona o radu. “Na jednoj strani postoji sporazum unutar EU koji su dogovorili još 2002. godine reprezentativno poslodavačke udruge na razini Europe i Europska konfederacija sindikata koji su obvezali i poslodavce s jedne strane i radničke sindikalne organizacije s druge strane u zemljama članicama da se oko toga međusobno dogovore.

Mi nažalost nismo nikad uspjeli taj dogovor postići, dijelom je tu kriva i država. Ali ono što je činjenica, zakon je sad vrlo jasno rekao, za rad na izdvojenom mjestu rada. Za taj rad poslodavac bi trebao dati dodatak ugovoru o radu, trebao bi isto tako provjeriti uvjete ima li uopće radnik uvjete za takav rad, nakon toga provjeriti i samu sigurnost posla, isto tako vidjeti što je s opremom i na kraju krajeva naknaditi i sve one troškove koje radnik ima povećane, osigurati mu isto tako i zaštitu na radu što je najvažnije radno vrijeme.

Mi smo upravo u ovom vremenu pandemije bilježili da su radnike bez ikakvih dodataka ugovora slali doma, da ljudi uopće nisu imali određeno radno vrijeme i da jednako tako nisu im nadoknađivali ni one troškove koje su imali povećane zbog toga što su bili doma, a da ne velim da su mnogi zbog neodgovarajućih uvjeta rada radili iz kupaonice, radili iz hodnika i slično”, zaključio je Sever.