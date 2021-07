"Zanimljivo je kako se u Hrvatskoj istrage događaju kada moćnici dožive pad. Kod Sanadera kada je predao ostavku, kod Bandića nakon što je preminuo. No mnoge su činjenice bile poznate odavno, a neke su stvari sada samo nadograđene… Ništa nije posebno novo osim detalja – tko je kome nosio mito", kazao je Peđa Grbin, šef SDP-a, gostujući na televiziji N1.

"Nadam se da epilog akcije nećemo čekati desetljeće ili više, jer ako bude tako, nećemo dobiti ništa više od zabave za javnost”, dodao je.

'Korupcija nema stranačku iskaznicu, ali...'

Grbin ističe da korupcija nema stranačku iskaznicu, ali drži kako je zanimljivo da često oni umiješani u afere imaju iskaznicu HDZ-a. Neovisnost pravosuđa, smatra šef SDP-a, duboko je narušena i izborom državne odvjetnice prije godinu dana.

"Ispitivanje kandidata provedeno je iza zatvorenih vrata. HDZ je tada bacio duboku sjenu na postupak izbora glavne državne odvjetnice. Smiješno mi je da je stranka koja je na klupi za ispitivanje korupcije ta koja tvrdi da iskorjenjuje korupciju u zemlji”, rekao je.

Naglasio je kako izbor predsjednika Vrhovnog suda nije reforma pravosuđa, ali ima veliku ulogu. HDZ je, kaže, osobu koja zadovoljava kriterije odlučio odbiti pa se zapitao hoće li se uopće neka suvisla osoba kandidirati vidjevši kakvu je kalvariju prošla Zlata Đurđević.

'Prikrivenim putem pokušava se uvesti obvezno cijepljenje'

Grbin se osvrnuo i na Vladinu kampanju cijepljenja koja, kaže, ne daje rezultate.

"Zbog neuspjeha idu prisilnim mjerama koje su sasvim pogrešne. Potpore poduzetnicima ne mogu se uvjetovati cijepljenjem. Covid-kriza dovela je do zastoja u proizvodnji, mnogi se poduzetnici nalaze na koljenima. Ovime se prikrivenim putem pokušava cijepljenje uvesti kao obvezno. Mi to možemo učiniti i zakonski – ali onda moramo mijenjati zakon. Mi smo za intenziviranje kampanje cijepljenja i edukaciju građana oko korisnosti cijepljenja. U Velikoj Britaniji na 29.000 zaraženih imaju 22 smrtna slučaja – cijepljenje spašava živote. No mi do tog stupnja nismo došli", kazao je Grbin.

Interpelacijom žele natjerati Vladu da počne raditi

SDP je podnio interpelaciju o radu Vlade, a zbog nezadovoljstva tempom obnove od potresa.

“Sve je sporo, previše birokratizirano. Sve se svodi na to da novinari kažu da se ruše tri kuće, a onda ih iz Ministarstva upozore – ipak samo dvije. Obnova se mora ubrzati. Čitav niz objekata nije bio legaliziran”, rekao je Grbin.

U SDP-u, kažu, interpelacijom žele postići da Vlada napokon počne raditi svoj posao.

“Vidjeli smo da kada se nerad Vlade izvuče na svjetlo dana, oni počnu raditi ipak bolje. Govorit ćemo i onome što je dobro, ali i onome što treba promijeniti. Ipak, to će vjerojatno dočekati jesensko zasijedanje", kazao je te dodao da su sprmeni prekinuti interpelaciju ako Vlada pokaže da je spremna mijenjati zakon i pokrene postupak revitalizacije Banije.

'U SDP-u imamo članove koji i ne postoje'

Grbin je na N1 govorio i o stanju u SDP-u, u prvom redu zagrebačkoj organizaciji te stranke.

"U Zagrebu nam se na mjesnim izborima za vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora dogodilo da su neke kolege pokušale srušiti stranačke liste. Oni su zadnji dan povlačili kandidature da bi srušili liste. Zbog toga oni više ne trebaju biti u stranci”, kazao je te dodao da je slab rezultat u Zagrebu rezultat dugogodišnjeg nerada.

"Imamo i članove koji ne postoje, imamo članove koji ne plaćaju članarinu… 2019. sam bio suspendiran u stranci, ali sam podržavao stranku, kolege i vjerovao u uspjeh stranke”, kazao je Grbin.

'Grmojino ponašanje je anticivilizacijsko'

Na koncu se osvrnuo na inicijativu zastupnika Mosta Nikole Grmoje da se u Hrvatskoj donese tzv. Antipedofilski zakon, a u koji bi uključio i zabranu LGBT propagande.

“To što je napravio je anticivilizacijsko ponašanje – optužiti LGBT osobe da su pedofili. Može se on vaditi da nitko ne razumije što je on napravio, ali on je to rekao. To nije svjetonazor nego necivilizirano ponašanje, a možda i govor mržnje. Možemo to svesti na to da nije u skladu s njegovim svjetonazorom da svi ljudi imaju ista prava. Da je umjesto LGBT osoba stavio – osoba druge nacionalne, vjerske pripadnosti, boje kože – što bi rekli za njega? Nazvali bi ga pravim imenom, da je rasist. Ovo je anticivilizacijsko ponašanje”, rekao je Grbin.

Za pobačaj je rekao da treba biti dostupan i u javnim ustanovama. "Ubojice su oni koji žene tjeraju na pobačaj u barakama s ozbiljnim posljedicama po zdravlje", zaključio je šef SDP-a.