PREDSJEDNIK SDP-A O BANDIĆEVOM SPROVODU: ‘Očito ni u smrti ne možemo biti jednaki, jučer smo gledali šaradu’

‘Premijer je u proteklih desetak dana otkrio diskriminaciju, međutim ovo jučer je pokazalo da je diskriminacija tu u Hrvatskoj, jer očito ni u smrti ne možemo biti jednaki’, poručio je Peđa Grbin

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin poručio je u četvrtak kako je sprovod za Milana Bandića pokazao kako je diskriminacija u Hrvatskoj prisutna te da svi u Hrvatskoj očito “ni u smrti ne možemo biti jednaki”.

“Danas sam čuo da je jedna udruga zbog organiziranja prosvjeda kažnjena, (…) zbog čega su oni kažnjeni kada jučer slušamo da virus nije šampion u skoku u dalj i da je sve u redu i po pravilima. Premijer je u proteklih desetak dana otkrio diskriminaciju, međutim ovo jučer je pokazalo da je diskriminacija tu u Hrvatskoj, jer očito ni u smrti ne možemo biti jednaki”, rekao je Grbin.

NEPOSLUŠNI ARSEN BAUK: Pojavio se u Saboru bez maske; ‘To sam napravio u znak prosvjeda zbog kršenja mjera na Mirogoju’

SIN SLAVNOG OTTA BARIĆA OGORČEN BANDIĆEVIM POGREBOM: ‘Sram me je države i grada u kojima živim. Jadnici…’

‘Jučer smo svi gledali šaradu’

Istaknuo je kako su neke obitelji zbog epidemioloških mjera morale svojim bližnjima reći da ne mogu dolaziti na sprovode jer ih ne može biti više od 25, a da smo onda svi jučer gledali “šaradu”.

“Svatko u Hrvatskoj naravno da mora imati pravo na civiliziran i dostojanstven pokop, ali ovo jučer to nije bilo. Ako u državi imamo pravila onda ta pravila moraju vrijediti za sve, ako pravila ne vrijede za sve isto, onda je to diskriminacija. A onda je to još nešto drugo, onda je to rađenje ljudi idiotima, i to treba jasno i glasno reći”, poručio je Grbin.

Ustvrdio je kako je to kontinuitet politike koja jedino na sebi, kada osjeti nešto što im se ne sviđa, prepoznaje problem, a za druge ih nije briga. “Jučer od SDP-a službeno nitko nije bio na sprovodu zato što smo smatrali da to ne treba. Nitko od SDP-a nije bio službeno zato što mislimo da nije bilo na nama da na taj način odamo počast čovjeku za kojeg smo do jučer govorili kako je loš, kako je problematičan i kako je uništio grad Zagreb. To bi bilo dvolično, a ja prvi dvoličan nemam namjeru biti”, kazao je Grbin.

BAČIĆ JE UVJEREN DA ŠKORO NE MOŽE POBIJEDITI U ZAGREBU: ‘Odlučio je upotpuniti kolekciju izgubljenih izbora’

Škoro SDP-u ne predstavlja nikakav problem

Na sprovodu je bio i čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro koji se po medijskim navodima uključuje u utrku za zagrebačkog gradonačelnika. “Škoro je bio kandidat za predsjednika Republike, izgubio je, onda se nakon toga kandidirao za predsjednika Vlade, izgubio je, a sada, s obzirom da mu nije dosta to što je svojedobno izgubio za gradonačelnika Grada Osijeka, odlučio je izgubiti i za gradonačelnika Grada Zagreba”, rekao je Grbin.

Hoće li im Škoro biti problem, s obzirom da se nalazi u istom bazenu birača koji su glasali za Milana Bandića, Grbin smatra da neće. “Ne da sam uvjeren da će Škoro izgubiti, nego sam duboko uvjeren da će kolega Klisović pobijediti, i upravo iz te uvjerenosti crpim svoj stav što se tiče svih ostalih kandidata”, istaknuo je Grbin.

Grbin pratio stručni rad Đurđević; ‘O njoj samo najbolje’

Komentirao je i navode o tome da će kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda biti Zlata Đurđević, Grbin kaže kako za takve navode ne zna, ali dodaje kako Đurđević poznaje kao student s kolegija gdje je ona bila asistentica. “Pratio sam njen stručni rad, o njoj kao profesionalcu, vrsnom pravnom znalcu, ali isto tako kao vrlo beskompromisnoj osobi mogu reći sve najbolje”, kazao je Grbin.

Po pitanju procedure izbora predsjednika Vrhovnog suda kazao je kako mu je bitno da se poštuje ono što piše u Ustavu. “U Ustavu piše da predsjednik Republike predlaže, opća sjednica Vrhovnog suda i Odbor za pravosuđe Sabora daju mišljenje, a Hrvatski sabor bira. Ako će predsjednik Republike poštovati tu proceduru, a poštovat će ju jer drugačije ne može, onda ja u proceduri ne vidim problem”, ističe Grbin.

Smatra kako je Đurđević osoba koja je spremna sukobiti se sa svim lošim tendencijama u pravosuđu. “Isto tako da se radi o osobi, koja primjerice za razliku od Đure Sesse, neće skrivati svoje imovinske kartice i podatke o imovini. Ne mislim da treba ponoviti javni poziv jer je Ustav tu jasan”, naglasio je Grbin.

O medijskim navodima kako se Tomislav Karamarko vraća u politiku jer mu je Upravni sud poništio odluku Povjerenstva za sukob interesa da je povrijedio načelo javnog djelovanja u aferi Savjetnica, Grbin kaže “pa neka proba, sretno mu bilo”.

KARAMARKO PRELOMIO I PREKINUO ŠUTNJU O HDZ-U: ‘Očekivao sam ovu istinu i ona je napokon isplivala na površinu’