PREDSJEDNIK SABORA: ‘Netko namjerno generira sukobe između predsjednice i Vlade, možemo pretpostaviti tko je taj…’

Gordan Jandroković smatra kako se namjerno generiraju sukobi oko kojih bi trebali imati konsenzus

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je prijepore koje događaju između predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i Ministarstva vanjskih i europskih poslova te premijera Andreja Plenkovića zbog Globalnog sporazuma za migracije, piše N1.

‘Taj dokument nema toliku važnost’

Jandroković kaže da je pitanje migracija za RH važno te da ono za zemlju predstavlja sigurnosni izazov, te kako oni traže rješenja kojima neće biti ugrožena sigurnost niti ulazak u Schengen.

“Taj dokumet nema važnost i dimenziju koju je dobio ovom raspravom u RH, ali se slažem da je potrebno imati zajednički stav predsjednice i premijera s obzirom da zajedno sukreiraju vanjsku politiku. Taj prijepor nije prvi takve vrste”, kaže Gordan Jandroković koji smatra da se prijepori oko tema kao što je Istanbuska konvencije, prosvjeda u Vukovaru, pa sad i Marakeškog dokumenta, a oko kojih treba postići politički i društveni konsenzus, namjerno izazivaju.

Namjerno izazivanje sukoba

“Tko je taj, koji su to krugovi koji generiraju te vrste prijepora i sukoba oko tema kojima je zajedničko da tema treba imati konsenzus, treba utvrditi. Netko takve sukobe namjerno generira, pokušava izazvati sukobe između predsjednice i Vlade, sada između predsjednice i ministrice vanjskih poslova, treba utvrditi tko to radi, zašto to radi i koje su mu namjere”, kazao je predsjednik Sabora, piše N1.

Na pitanje na koga konkretno misli, odgovorio je: “Možemo pretpostaviti, ali u ovom trenutku neću o tome govoriti.”

Nervoza s Pantovčaka

Podsjećamo, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je jučer ošto napala Ministarstvo vanjskih i europskih poslova po njenim riječima, nije izvijestilo javnost o Marakeškoj deklaraciji te im je poručila da se ‘moraju zbrojiti’.

Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić komentirala je u Dubrovniku jučerašnje predsjedničinu kritika na račun njezina Ministarstva. “Žao nam je vidjeti da nervoza dolazi s Pantovčaka”, kazala je, piše N1.