Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović nazočio je svečanoj prisezi 31. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u vojarni '123. brigade HV' nakon čega je dao izjavu za medije.

Kratko je komentirao kandidaturu Kolinde Grabar Kitarović za glavnu tajnicu NATO-a, ističući kako bi to bi "bilo dobro za Hrvatsku i da nema ništa protiv", ali da se takve stvari ne daju u javnost. "To je daleko i to se ne pušta u javnost. Te stvari se rješavaju u tišini."

'Koji je smisao pritiska prema pola populacije?'

Osvrnuo i na cijepljenje protiv covida. "Onaj tko se htio cijepiti, mogao se cijepiti. Ja se ne osjećam ugroženo od onih koji se nisu cijepili. Cijepio sam se i ja, ali mi ćemo se i dalje razbolijevati. Što ćemo dalje? Proganjat ćemo ljude jer imaju karijes?"

"Pedeset posto ljudi se nije cijepilo. Iz nekog razloga neće. Koji je smisao pritiska prema pola populacije. To nije ni politički pametno", rekao je Milanović.

'To je gore od komunizma, to je bila organizirana pljačka grada'

Osvrnuo se i na Zlatu Đurđević odnosno proces izbora predsjednika Vrhovnog suda.

"To je ozbiljan manjak legitimiteta. Imali smo ozbiljnu opstrukciju kandidatkinje, imala je posla s gomilom i huljama", kazao je o Milanovića.

Komentirao je slučaj Patrika Šegote, zadnja uhićenja u Zagrebu i politiku Milana Bandića.

"Ta bijeda koja nam je bačena na kičmu i leđa… živjeli smo zadnjih 20 godina s tim. Drugi su mu produžavali život da bi se sada pravili toše. To što je Zagreb preživio i živio zadnjih 20 godina, to je gore od komunizma. To je bila organizirana pljačka grada", kazao je.

' I ja sam se mogao sakriti kao curica '

Govoreći o proslavi obljetnice Oluje, istaknuo je da se protokol nije mijenjao godinama.

"Moja Vlada je prva otvorila to za branitelje, onda su bili oni nemiri. Koji je smisao na nejubilarnu godišnjicu dovoditi vojsku? Pretpostavljam da neki ljudi žele izbjeći neugodnu situaciju za sebe, ali bilo bi dobro da malo očvrsnu, to je dobro za fitness", rekao je predsjednik. "Neki ljudi ne žele da im itko išta dobaci, ali ne možeš u politici živjeti ako to ne izdržiš. I ja sam se mogao sakriti kao curica, zbrisati negdje… Izađeš pred ljude, oni tebi, ti njima i tako", rekao je Milanović.

Na pitanje hoće li kanaderi ponovo poletjeti nakon remonta, predsjednik je kazao da će Hrvatska kupiti nove. "Ako možemo kupiti borbene avione, možemo i dva kanadera. Znali smo da će to biti izazov, ali za sada je sve u redu. Nema šanse da Hrvatska ostane bez resursa."